Primetime Emmy 2018 - Claire Foy, cea mai bună actriţă dintr-un serial dramatic

Artista britanică Claire Foy a fost desemnată cea mai bună actriţă distribuită în rolul principal dintr-un serial dramatic, graţie interpretării sale din producţia TV "The Crown", la cea de-a 70-a ediţie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, organizată duminică seară la Los Angeles.

Artista britanică s-a impus la această categorie în faţa actriţelor Sandra Oh ("Killing Eve"), Tatiana Maslany ("Orphan Black"), Keri Russell ("The Americans"), Elisabeth Moss ("The Handmaid s Tale") şi Evan Rachel Wood ("Westworld").

În serialul "The Crown", produs de Netflix, Claire Foy interpretează rolul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, prezentată în anii ei de tinereţe.

Acesta este primul premiu Primetime Emmy câştigat de actriţa britanică. Ea a fost nominalizată şi în 2017 la aceeaşi categorie. Rolul din această producţie TV a reprezentat o veritabilă rampă de lansare pentru Claire Foy, în vârstă de 34 de ani, cunoscută până în urmă cu doi ani pentru apariţiile sale episodice în câteva seriale britanice.

Cea de-a 70-a gală de decernare a premiilor Primetime Emmy, difuzată de postul american NBC, are loc la Microsoft Theater din Los Angeles. Evenimentul este prezentat de actorii Michael Che şi Colin Jost. AGERPRES