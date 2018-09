Primetime Emmy 2018 - Matthew Rhys, cel mai bun actor dintr-un serial dramatic

Matthew Rhys a câştigat luni seară, la Los Angeles, premiul Primetime Emmy pentru cel mai bun actor distribuit în rolul principal dintr-un serial dramatic, graţie evoluţiei sale din producţia de televiziune "The Americans".

La aceeaşi categorie au mai fost nominalizaţi actorii Jason Bateman ("Ozark"), Milo Ventimiglia ("This Is Us"), Sterling K. Brown ("This Is Us"), Jeffrey Wright ("Westworld") şi Ed Harris ("Westworld").

În serialul "The Americans", actorul Matthew Rhys joacă rolul unui spion KGB infiltrat în Statele Unite în timpul Războiului Rece. Soţia lui, interpretată de Keri Russell, este tot un spion sovietic. Serialul "The Americans" s-a încheiat în primăvara acestui an după difuzarea celui de-al şaselea sezon al său.

Acesta este primul premiu Primetime Emmy din palmarestul actorului american, în vârstă de 43 de ani. El a mai fost nominalizat la acelaşi trofeu de alte două ori, în 2016 şi 2017.

Cea de-a 70-a gală de decernare a premiilor Primetime Emmy, difuzată de postul american NBC, are loc la Microsoft Theater din Los Angeles. Evenimentul este prezentat de actorii Michael Che şi Colin Jost. AGERPRES