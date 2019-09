Primetime Emmy 2019 - "Fleabag", desemnat cel mai bun serial de comedie

"Fleabag" a fost desemnat cel mai bun serial de comedie la cea de-a 71-a ediţie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, organizată duminică seară la Los Angeles, relatează AFP şi Reuters.



La categoria "cel mai bun serial de comedie" au fost nominalizate producţiile "Barry", "Fleabag", "Russian Doll", "Schitt's Creek", "The Good Place", "The Marvelous Mrs. Maisel" şi "Veep"



În 2018, la această categorie s-a impus serialul "The Marvelous Mrs. Maisel".



"Fleabag" este un serial de comedie adaptat după o piesă de teatru despre o tânără care se luptă să facă faţă vieţii în Londra, dar şi unei tragedii recente.



Serialul este creat de Phoebe Waller-Bridge, care deţine totodată rolul principal.



Phoebe Waller-Bridge a fost desemnată cea mai bună actriţă distribuită în rolul principal dintr-un serial de comedie, datorită interpretării sale din această producţie de televiziune, la gala premiilor Primetime Emmy 2019. Waller-Bridge a fost recompensată totodată de Academy of Television Arts & Sciences la categoria cel mai bun scenariu al unui serial de comedie, pentru "Fleabag".



Cea de-a 71-a gală de decernare a premiilor Primetime Emmy, difuzată de postul american Fox, a avut loc duminică seară la Microsoft Theater din Los Angeles. AGERPRES