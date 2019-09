Primetime Emmy 2019 -''Game of Thrones'', desemnat cel mai bun serial dramatic

"Game of Thrones" a fost desemnat cel mai bun serial dramatic la cea de-a 71-a ediţie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, ce a avut loc în noaptea de duminică spre luni la Los Angeles, informează AFP şi Reuters.



La această categorie au fost nominalizate serialele "Better Call Saul", "Bodyguard", "Game of Thrones", "Killing Eve", "Ozark", "Pose", "Succession" şi "This Is Us".



În 2018, la această categorie s-a impus serialul "Game of Thrones".



Cea de-a 71-a gală de decernare a premiilor Primetime Emmy, difuzată de postul american Fox, a avut loc la Microsoft Theater din Los Angeles. AGERPRES