Primul trailer al filmului ''Once Upon a Time in Hollywood'', regizat de Quentin Tarantino, dat publicităţii

Primul trailer al filmului poliţist ''Once Upon a Time in Hollywood'', în regia lui Quentin Tarantino, cu Brad Pitt şi Leonardo DiCaprio în rolurile principale, a fost dat publicităţii, informează miercuri Press Association.



Filmul vorbeşte despre crimele săvârşite de adepţii cultului Familia Manson la sfârşitul anilor '60 în Los Angeles, iar povestea este spusă din perspectiva personajelor Rick Dalton (interpretat de DiCaprio), un actor care joacă într-un serial western, şi a dublurii sale pentru cascadorii, Cliff Booth (Pitt), ambii încercând să-şi construiască o carieră în industria cinematografică.

Din distribuţie mai fac parte Margot Robbie, în rolul lui Sharon Tate, actriţă de la Hollywood căsătorită cu regizorul Roman Polanski, una dintre cele cinci persoane ucise de adepţii cultului condus de Charles Manson, în august 1969.



În primul trailer al peliculei, apar Dalton, care este unul dintre vecinii lui Tate, şi Booth, amândoi intervievaţi pentru o emisiunea de televiziune.



Margot Robbie, întruchipând-o pe Sharon Tate, poate fi văzută în mai multe secvenţe ale trailerului, în care apar şi imagini ale Hollywoodului de acum 50 de ani în urmă.



Pelicula, cea de-a noua din filmografia lui Tarantino, are şi alţi actori prestigioşi în distribuţie: Al Pacino, Dakota Fanning, Damian Lewis, Lena Dunham, Austin Butler.



Luke Perry, vedeta serialului ''Beverly Hills, 90210'', decedat la începutul lunii în urma unui accident cerebral la vârsta de 52 de ani, apare de asemenea în film şi interpretează rolul lui Wayne Maunder, un actor din distribuţia serialului western ''Lancer''.



Perry terminase filmările înainte de accidentul cerebral care i-a adus moartea, iar apariţia în filmul lui Tarantino este ultimul său rol pentru marele ecran.



Tarantino avea şase ani şi locuia în Los Angeles în perioada în care au avut loc crimele săvârşite de secta condusă de Manson.



Regizorul, din filmografia căruia mai fac parte pelicule precum ''Pulp Fiction'', ''Django Unchained'' sau ''The Hateful Eight'', a lucrat la scenariu timp de cinci ani.



''Once Upon a Time in Hollywood'' va avea premiera în data de 14 august.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Scf8nIJCvs4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

AGERPRES