Program de proiecții de film în aer liber CINEVARA: “Logodnica piratului”, în regia lui Nelly Kaplan

Joi, 15 august, de la ora 21:00, în grădina Rezidenței BRD Scena9 (Strada I.L.Caragiale 32), va fi proiectat filmul Logodnica piratului (A Very Curious Girl), regizat de Nelly Kaplan, în cadrul programului de proiecții de film în aer liber CINEVARA. Accesul la proiecție este gratuit, în limita locurilor disponibile.

Logodnica piratului prezintă povestea frumoasei Marie și a mamei sale, două hoinare venite de nu se știe unde, care se stabilesc în satul Tellier. Mama are origini obscure și se zvonește că ar fi vrăjitoare, iar Marie e ținta disprețului localnicilor. Totodată, pentru majoritatea bărbaților din această micuță comunitate tânăra este un obiect al dorințelor sexuale. Într-o zi, mama sa are un accident de circulație, dar nimeni nu îi sare în ajutor. În acel moment, Marie începe să-și construiască planul de răzbunare împotriva tuturor celor care profită de ea.

Nelly Kaplan este o scriitoare, regizoare și scenaristă născută în Argentina, la Buenos Aires, în 1936, care la vârsta de 17 ani a emigrat în Franța, la Paris. După ce a finalizat studiile, a predat la Institut des hautes études en arts plastiques și, în paralel, a scris numeroase scenarii de film.

Lucrările realizate de Kaplan sunt adesea centrate pe feminitate și abordează erotismul din punctul de vedere al femeii. Filmele sale au fost prezentate la numeroase festivaluri internaționale și distribuite pe fiecare continent. Nelly Kaplan a realizat cronica cinematografică timp de 25 de ani în revista Littéraire. Pentru contribuția adusă artei și cinematografiei, ea a fost distinsă cu titlurile de Comandant al Artelor și Literelor, Ofițer în Ordinul Național de Merit, Cavaler al Legiunii de Onoare și Academician al Academiei Alphonse Allais.

CINEVARA este un program de proiecții de film în aer liber al Fundației9, disponibil gratuit publicului larg pe toată durata verii. Selecția filmelor a fost făcută de către Richard Peña, profesor la School of The Arts, Columbia University și fost director de programe la Film Society of Lincoln Center din New York, Statele Unite ale Americii. CINEVARA readuce în atenția publicului documentare, dar și lungmetraje clasice de ficțiune semnate de regizoare ca Agnès Varda, Elisabeta Bostan, Claire Denis și Irene Lusztig.

După proiecția filmului „Logodnica piratului”, programul CINEVARA va continua cu proiecțiile: 29 august – Plajele lui Agnès (Agnès Varda, 2008), 5 septembrie – Cleo de la 5 la 7 (Agnès Varda, 1962), 11 septembrie – Chocolat (Claire Denis, 1988).