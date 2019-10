Pulsul cinematografiei românești se ia la Sibiu: 20 de filme esențiale la Astra Film Festival 2019

Între 14 și 20 octombrie, la Festivalul Internațional Astra Film de la Sibiu vor rula pe marile ecrane 20 de filme legate de România fie prin subiect, fie prin autor: 13 documentare participă în competițiile România și DocSchool, 4 se regăsesc în programe tematice și în selecția Astra Film Junior, iar 3 filme vor avea parte de proiecții-eveniment.

Filmele din competiția România acoperă atât istoria mică, intimă, cât și istoria scrisă cu I mare, iar prin temele abordate, regizorii ating cele mai sensibile corzi ale societății românești, provocând spectatorii la o înțelegere mai profundă a țării, de la construcția ei începând cu 1918, până la anii grei ai dictaturii și fenomene care au luat amploare în cei 30 de ani de la Revoluție, precum migrația sau corupția.

Fata de aur (Denisa Morariu Tamaş, Adrian Robe) explorează un moment dramatic din istoria gimnasticii românești, Sydney 2000, și lupta Andreei Răducan cu cei care au înșelat-o în timp ce încearcă să-și recupereze medalia de aur și demnitatea. Pastures New (Anne Schiltz, Charlotte Grégoire) vorbește despre emigrările în afară și dorul de casă, așa cum le resimt locuitorii satului sibian Mălâncrav. Casa cu lacăt (Diana Gavra) e o explorare a fenomenului corupției, ale cărei tentacule sunt adânc înfipte în mentalitate și în viața zilnică din România. Documentarul Teach (Alex Brendea), dezvoltat în cadrul programului Romanian Docs in Progress la AFF 2016, va avea premiera mondială la ediția din acest an.

La 30 de ani de la căderea comunismului, filmul Rebels With A Cause (Dobrivoie Kerpenisan) prezintă eroii necunoscuți ai Revoluției Române din 1989. Omul care a vrut să fie liber (Mihai Mincan, George Chiper-Lillemark) spune povestea unui tânăr rebel, care a hotărât să trăiască liber în anii comunismului, într-o țară măcinată de sărăcie și teroare. Grup canal ’77 (Dragoș Zămosteanu) urmărește cazul a cinci tineri anticomuniști, adepți ai Mișcării Goma, condamnați la muncă silnică pentru că au vrut să fugă din ”paradisul” comunist. Palace for the People (Boris Missirkov, Georgi Bogdanov), o serie de cinci mini-documentare, evocă opulența, grandoarea și opresiunea manifestată arhitectural în România, Bulgaria, Serbia și Rusia. Grădina Sovietică (Dragoș Turea) devoalează adevărul despre experimentele nucleare secrete din agricultura Republicii Moldova începând cu anii ’60 și până în prezent.

Distanța dintre mine și mine (Mona Nicoară, Dana Bunescu) e un documentar ambițios care pune în dialog memoria personală a scriitoarei Nina Cassian și arhivele din timpul comunismului. Jurnalul familiei -escu (Șerban Georgescu) propune o trecere de la întâmplările mici individuale, la marile evenimente la care am luat parte toți, în cei 100 de ani de la Unire încoace.

Și în competiția DocSchool au fost selecționate două documentare ancorate în realitatea românească: La căpșuni (Priscilla Rasyid, Simon Frey) - produs în cadrul Academiei de Film Cineimpact - și Angor Pectoris (Sophie Dascal) - premiat la festivalul Visions du Réel 2019.

Alte prezențe românești sunt: Videograme dintr-o Revoluție (Andrei Ujică, Harun Farocki) - reconstituie cronologia zilelor 19-25 decembrie 1989 din imagini de arhivă - din programul tematic Videograme - România 1989, producția Oamenii dreptății (Monica Lăzurean-Gorgan) - dezvăluie fața umană a justiției printr-o serie de portrete a unor tineri juriști - inclus atât în programul tematic Sistemul juridic sub lupă, cât și în selecția Astra Film Junior, în care se mai regăsesc Sibiu 1989 (Octavian Repede) și George (Alexandra Coca-Cozma).

Tabloul producțiilor românești din selecția AFF 2019 e completat de trei proiecții-eveniment: Touch Me Not (Adina Pintilie), Siberia din Oase (Leontina Vătămanu) și Între Chin și Amin (Toma Enache). Filmele Siberia din Oase - care punctează ororile prin care au trecut zeci de mii de basarabeni în epoca stalinistă, și Între Chin și Amin - considerat primul film artistic legat de Fenomenul Pitești, vor fi proiectate în premieră la Sibiu. După ce a fost distins cu trofeul Ursul de Aur la Berlinale 2018 și a fost selectat la peste 150 de festivaluri de renume, Touch Me Not va avea o altfel de expunere în cadrul AFF. Proiecția va fi urmată de o dezbatere educațională, ”Politicile corpului”, publicul având ocazia să intre în dialog cu protagoniștii filmului și regizorul Adina Pintilie, o experiență transformativă cu focus pe comunitățile cu dizabilități din Sibiu, invitate să participe la acest eveniment.

Întâlnire cu Stalin, Gorbaciov și rebeli ai Revoluției din ’89, în documentare de excepție

Ediția 2019 a Festivalului Internațional Astra Film de la Sibiu, care va avea loc între 14 și 20 octombrie, prezintă o serie de documentare de excepție care propun o reflecție pătrunzătoare asupra trecutului pentru a înțelege mai bine realitatea prezentă. Filmele semnate de unele dintre cele mai importante voci ale cinematografiei universale, precum Werner Herzog și Sergei Loznitsa, sunt centrate pe titani ai istoriei, Iosif Stalin și Mihail Gorbaciov, dar și pe momente cheie din istoria recentă a României, Revoluția din ‘89, atunci și acum.

”Funeralii de stat”, cel mai recent film care poartă semnătura regizorului ucrainean Sergei Loznitsa, va fi prezentat, în premieră în România, în cadrul Galei de deschidere Astra Film Festival 2019, luni, 14 octombrie, de la ora 19:00, la Sala Thalia. Filmul, care a avut premiera mondială recent la Festivalul de Film de la Veneția, explorează impactul pe care l-a avut moartea liderului Stalin în 1953 asupra întregii Uniuni Sovietice și surprinde momentul înmormântării ca un apogeu al cultului personalității dictatorului. Loznitsa disecă în stilul său inconfundabil această ”Mare Despărțire” prin montajul unor imagini de arhivă rare sau de mult uitate. Proiecția va fi completată de o discuție cu Emil Hurezeanu, ambasadorul României la Berlin, despre natura și moștenirile regimurilor comuniste, care bântuie încă lumea contemporană, având ca punct de pornire filmul lui Loznitsa.

Documentarul ”Funeralii de stat” concurează în competiția Europa Centrală și de Est, iar o a doua proiecție va avea loc vineri, 18 octombrie, de la ora 12:00, la Astra Film Cinema 2. Sergei Loznitsa, un prieten apropiat al festivalului Astra Film de la Sibiu, a fost distins la ediția din 2014 cu ”Marele Premiu AFF” pentru documentarul ”Maidan”.

O altă întâlnire memorabilă pe care o propune Astra Film Festival pentru ediția 2019 este documentarul lui Werner Herzog, ”Întâlnire cu Gorbaciov”. În actualul context internațional dominat de previziuni sumbre, Herzog readuce în discuție câteva dintre reușitele remarcabile ale vizionarului Gorbaciov, fost Secretar General al URSS, cum ar fi implicarea sa în încheierea războiului rece, negocierile cu SUA pentru reducerea înarmării nucleare sau încetarea controlului sovietic asupra Europei de Est. Filmul va fi proiectat joi, 17 octombrie, de la ora 18:00, la Sala Thalia și sâmbătă, 19 octombrie, de la ora 13:00, la Cinema Ion Besoiu - Sala Mare. Documentarul este prezentat în cadrul secțiunii Mari Maeștri.

Pentru că în acest an se împlinesc 30 de ani de la Revoluția din 1989 și căderea comunismului, Astra Film Festival aduce pe marele ecran un fragment din acest macroeveniment, așa cum l-a documentat regizorul, Dobrivoie Kerpenisan, în satul său natal de lângă Timișoara. Fimul ”Rebeli cu o cauză” pornește de la acele imagini și ajunge la protagoniștii lor așa cum sunt ei astăzi. Experiența retrezește teama și curajul acelor zile, dar și speranța și visele de atunci pentru un viitor mai bun. Documentarul este inclus în competiția România și poate fi vizionat , în premieră mondială, vineri, 18 octombrie, de la ora 18:00, la Sala Thalia și sâmbătă, 19 octombrie, de la ora 15:00, la Cinema Ion Besoiu - Sala Mare.

Cinematograful-dom revine în inima Sibiului cu un program dedicat poveștilor imersive

Astra Film Festival propune și pentru ediția 2019 o selecție vastă și incitantă de filme creative realizate cu cele mai noi tehnologii în format VR (realitate virtuală) și full-dome (proiecție 360 de grade). Producții inovatoare vor oferi publicului o experiență audiovizuală la intensitate maximă, între 14 și 20 octombrie, în Domul amplasat în Piața Mare din Sibiu pentru al patrulea an consecutiv.

Spațiul dedicat poveștilor imersive în cadrul Astra Film Festival, reunite în secțiunea specială Viitorul e Azi, prezintă filme care utilizează tehnologiile imersive pentru a-și aprofunda conceptul și a crește gradul de conștientizare asupra subiectului pe care îl abordează, oferindu-le spectatorilor o experiență unică. Spre deosebire de proiecțiile clasice bidimensionale din sălile de cinema, filmele imersive din Domul mare (full-dome) și Domul mic (VR) modifică percepția publicului asupra noțiunilor de spațiu, mișcare și interacțiune pe durata vizionării lor.

Cu ajutorul dispozitivelor și echipamentelor VR dedicate, 6 filme realizate în realitate virtuală sfidează limitele așa cum le cunoaștem în viața cotidiană și transpune spectatorii în mijlocul unor noi realități sau locuri. 5 titluri sunt din colecția Al Jazeera, post de televiziune care a revoluționat mass-media din lumea arabă, și anume: Winter, Leave - explorează motivele pentru care aerul a devenit atât de toxic în timpul iernii la Skopje; From Waste to Taste - prezintă idei inovative împotriva risipei alimentare în Brazilia; The Curse of Palm Oil - surprinde conflictul dintre companiile forestiere și indigenii din Malaezia; Dreaming in Za’atari - prezintă viața tinerei generații din Siria, după războiul civil izbucnit în 2011; Pearls of the Past - ne introduce în trecutul Qatar-ului, înainte ca petrolul să o transforme în cea mai bogată țară din lume. Programul VR din acest an este completat de producția românească Atinge, care are ca obiectiv conștientizarea consecințelor inechității sociale.

Lineup-ul filmelor de non-ficțiune realizate pentru proiecții full-dome include în acest an producții care explorează începutul vieții și al universului (Genesis), spațiul și galaxia noastră (Touch the Stars, Sphere, Galactica, Kyma - Power of Waves), recifele de corali din adâncurile apelor (The Reefs of Belize), misterele unor megastructuri antice (Memory of Light, Luminokaya, Hidden Garden Version Saiho), poveștile din spatele unora dintre cele mai vechi forme de artă din lume (Remote Sense), dar și producții care oferă un spectacol vizual profund și abstract (Sonolumin, Urban Levitation, Uncharted Domain, Desconexion, The Snowflake Adventure).

Alte 9 titluri sunt incluse în selecția Astra Film Junior, primul și cel mai amplu program de educație audiovizuală prin film documentar din România, ajuns anul acesta la ediția cu numărul 11, și promit o experiență cinematografică extrem de captivantă pentru copii și adolescenți. Filmele abordează subiecte diverse, de la cum a devenit pământul o planetă locuibilă (Birth of Planet Earth), misiuni spațiale (The Adventures of Rosetta & Philae, CAPCOM GO! - The Apollo Story, Destination Mars: The New Frontier, Khrumka and the Magic Rocket), fascinația oferită de cerul nopții (American West), fenomenul Aurorei Boreale (Arora), la descoperirea originilor celor cinci elemente esențiale ale lumii materiale (Vis cu balene) și legende despre creație, lună și galaxie (HOW IT WAS TOLD TO ME: Maori Legends from New Zealand).

”Tehnologia este doar o latură a filmelor din programul Viitorul e Azi, deoarece storytelling-ul este cel care justifică în primul rând utilizarea tehnologiei. Filmele selecționate în cadrul acestui program special al Astra Film Festival reinventează cinematografia tradițională, propun noi moduri de vizionare și oferă o intensă experiență imersivă, ce nu poate fi reprodusă acasă. Astfel, Domul din Piața Mare, este o ocazie rarisimă pentru spectatori de a se transpune în locuri imposibile, de a le explora și descoperi ca și cum ar fi acolo. Ca în fiecare an, preocuparea noastră a fost să alcătuim un program atractiv atât pentru cei mai mici spectatori, cât și pentru publicul general. Asta înseamnă o foarte mare varietate de experiențe de neratat”, a declarat Dumitru Budrala, director fondator al Astra Film Festival.

Noile generații de cineaști și cinefili se formează la Sibiu: juriul AFF 2019 și programul Astra Film Junior

Au fost desemnați membrii juriului celor 4 secțiuni competiționale din cadrul celei de-a XXVI-a ediții a Festivalului Internațional Astra Film de la Sibiu, care va avea loc în perioada 14-20 octombrie. Ca în fiecare an, juriul festivalului reunește profesioniști din elita industriei cinematografice mondiale.

Filmele din competiția Internațional, semnate de cele mai promițătoare noi voci ale cinematografiei mondiale, vor fi evaluate de Olivia Cooper-Hadjian, liderul echipei de selecționeri pentru programele competiționale ale festivalului Cinéma du Réel din Paris, Martin Horyna, critic de film și selecționer colaborator al Festivalul Internațional Karlovy Vary din Cehia, și Claudiu Turcuș, profesor la Facultatea de Film in cadrul Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Câștigătorii competiției Europa Centrală și de Est vor fi deciși de Peter Dale, cel care conduce Departamentul Documentar al Școlii Naționale de Film și Televiziune din Londra și direcția de documentar a Channel 4, Zhang Yang, regizor și scenarist chinez, cu filme selectate și premiate la festivaluri internaționale de film din Rotterdam, San Sebastián, Toronto, Berlin sau Veneția, și Mirela Nagâț, prezentatoarea emisiunii ”Cooltura” de la TVR 1, unica emisiune de cultură ce a supraviețuit în peisajul televiziunilor din România.

Juriul pentru competiția România e format din Michael Stewart, directorul și fondatorul Festivalului de Film Documentar Open City din Londra și un prieten apropiat al festivalului de la Sibiu, distins la AFF 2018 cu Premiul de Excelență, și Miquel Martí Freixas, selecționer pentru DocumentaMadrid și forumul Corte Final din Madrid, profesor și colaborator al mai multor evenimente, instituții și publicații din Spania.

În 2019, se împlinesc 20 de ani de când Astra Film Festival programează în selecția oficială documentare produse de universități și școli de film din toată lumea, fiind o platformă de lansare care oferă regizorilor aflați la început de drum o vizibilitate internațională. Documentarele din competiția DocShool vor fi jurizate de Aleksandar Govedarica, fondatorul Syndicado, o companie de producție și distribuție din Toronto, și Liviu Tipuriță, regizor și producător, cu o nominalizare la premiul BAFTA și colaborări cu importante entități media din Marea Britanie, precum BBC, CNN sau Channel 4.

Filmele câștigătoare vor fi anunțate în cadrul Galei de Decernare a Premiilor, care va avea loc sâmbătă, 19 octombrie, de la ora 19:00, la Sala Thalia. Filmele premiate vor putea fi revăzute în ultima zi de festival, duminică, 20 octombrie, programul urmând să fie anunțat după Gala de Decernare a Premiilor.

Dincolo de a premia performanța și excelența din domeniul cinematografiei documentare din România și din lume, Astra Film Festival și-a asumat în urmă cu 11 ani și un rol în a forma și pregăti noi generații de cinefili și tineri creatori cineaști. Astra Film Junior e cel mai amplu și complex program din România destinat copiilor și adolescenților centrat pe educație audiovizuală prin film documentar. Astra Film Junior facilitează descifrarea limbajului vizual, prin vizionări de filme, discuții post-vizionare pe baza materialelor didactice sau reinterpretare prin intermediului desenului, dar și înțelegerea etapelor de producție a unui film de non-ficțiune, prin atelierul ”Primul meu film documentar”.

Astra Film Junior este unul dintre puținele festivaluri de gen din țară care oferă un program personalizat pentru trei categorii de vârstă: 6+, 11+ și 15+. Filmele abordează subiecte diverse, de la schimbările climatice care amenință viața pe Pământ în viziunea tinerei activiste Greta Thunberg, până la descifrarea sistemului de justiție sau aprofundarea vieții altor copii de pe alte meridiane. Valoarea educativă a filmelor și calitatea programelor din cadrul Astra Film Junior atrag o audiența impresionantă, în ultimii ani depășindu-se cifra de 25.000 de spectatori pe ediție.