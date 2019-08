Raresh DiMofte este Grisha Babinov în Wu Assassins

Un actor român stabilit în Canada joacã rolul unui un rus în Cartierul Chinezesc din San Franscisco în serialul de arte marțiale creat de Netflix.

După apariții în peste 15 filme și seriale Americane în ultimii 5 ani, Raresh DiMofte (cunoscut din seriale ca The Man in The High Castle, The Crossing, Charmed și scurt metraje premiate international ca Polymorphia și Kingspin) accede acum un alt nivel în noul serial Wu Assassins, care a fost lansat global azi, 8 august 2019, exclusiv pe Netflix.

Wu Assassins este un serial de acțiune cu arte marțiale și elemente supranaturale a cărui poveste se desfășoară în San Francisco – Cartierul Chinezesc. Iko Uwais (The Raid) îl joacă pe Kai Jin, care devine ultimul asasin Wu, ales să atragă puterile unei triade antice și să restabilească echilibrul. DiMofte îl joacă pe Grisha Babinov.

Serialul Wu Assassins are o unitate de elită și în spatele camerelor, seria fiind scrisă de John Wirth (Terminator: Sarah Connor Chronicles, Falling Skies), care servește și ca showrunner și co-producător executiv. Tot producători executivi sunt și Tony Krantz (24), Chad Oakes și Michael Frislev de la Nomadic Pictures (Fargo, Hell on Wheels).

Raresh DiMofte este actor profesionist cu experiență în film, televiziune și teatru. Este absolvent al Facultății de Teatru și Televiziune, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, promoția 2005, la clasa Diana Cozma și Radu Teampău. DiMofte s-a născut la Târgu Ocna, într-o familie de sportivi. Tatăl, Costel DiMofte, este antrenor de haltere și arbitru internațional. Călcând pe urmele lui, Raresh a

practicat și el diferite sporturi în copilărie (înot, caiac, handbal, baschet și rugby). Copilăria lui l-a obișnuit cu disciplina unui program încărcat: școală, antrenamente zilnice în diferite sporturi și o viață de familie bogată, călătorind peste tot cu tatăl său la competiții.

Fiind mereu ocupat, DiMofte a început să se întrebe cu adevărat cine este și care este menirea lui abia în ultimii ani de liceu. După multe luni de căutări și încercări, a descoperit actoria și nimic nu la mai putut întoarce din drum. A studiat un an actoria ca pregătire pentru admiterea la facultate.

Raresh DiMofte s-a înscris și a susținut examenul de admitere la două universități, UNATC și Babeș-Bolyai, dar a ales să rămână la Cluj-Napoca unde a petrecut 4 ani de studiu intensiv al actoriei. La scurt timp după absolvire s-a mutat în București unde a jucat în producții ca La Bloc, Baronii etc.

2010 a fost anul în care Raresh DiMofte a emigrat în Canada și s-a stabilit în Vancouver pentru a-și urma visul de a juca în filme și seriale americane. S-a lansat în 2013 cu serialul Almost Human și a continuat să apară în numeroase alte seriale de televiziune americane, filme de lung și scurt metraj și piese de teatru. În 2015 este nominalizat la Jessie Richardson Awards pentru Cel Mai Bun Actor într-un Rol Secundar pentru rolul său din Blasted de Sarah Kane, regizat de Richard Wolfe, Pi Theatre.

În ultimii 5 ani a interpretat diferite roluri în peste 50 de producții. Ultimele 12 luni i-au adus multiple premii și nominalizări internaționale ca Cel Mai Bun Actor Principal și Cel mai Bun Actor în Rol Secundar pentru 2 roluri diferite în Polymorphia (Klaus Flue), regizat de Bernardo Villarreal, respective Kingspin (Doru), regizat de Kasey Lum în care Raresh joacă în românește.

Raresh DiMofte poate fi urmărit jucând alături de Elijah Wood în comedia neagră, favorita criticilor de film în 2019, Come to Daddy, care se va lansa în curând în cinematografele americane. DiMofte este implicat activ în comunitatea de film independent din Vancouver, voluntariind ca și Coordonator de Evenimente la Raindance Vancouver. Raresh DiMofte este reprezentat de Jayson Marshall de la The Characters (Agent) și Nadia DiMofte de la Bad Icon Productions (Manager).