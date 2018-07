Râșnov devine gazda unui festival de film extrem de special

Preşedintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, a vorbit despre contextul istoric în care a intrat România în Primul Război Mondial şi modul în care acesta a fost reflectat în două filme de referinţă ale cinematografiei româneşti, "Pădurea spânzuraţilor", în regia lui Liviu Ciulei şi "Ultima noapte de dragoste" - peliculă regizată de Sergiu Nicolaescu, la conferinţa desfăşurată vineri în deschiderea Festivalului de Film şi Istorii, eveniment ce are loc la Râşnov.



"Limbajul artei merge la sufletul privitorului, la sufletul cititorului, pe când limbajul istoricului, mai arid şi neştiinţific, se adresează mai mult confraţilor lui sau intelectualilor profesori de istorie", a afirmat Ioan Aurel Pop, la conferinţa "Marele Război în istoriografie şi film", subliniind că "filme istorice nu vor exprima niciodată adevărul în funcţie de criteriile istoricilor".



Prima zi a festivalului, aflat la a X-a ediţie, s-a încheiat în Cetatea Râşnov cu un concert al trupei Unda şi proiecţia filmului "Moartea lui Stalin", o coproducţie Franţa-Marea Britanie-Belgia-Canada în regia lui Armando Iannucci.



Ediţia aniversară a Festivalului de Film şi Istorii Râşnov (FFIR) se desfăşoară în perioada 20-29 iulie şi cuprinde filme cu proiecţie unică, dintre care opt avanpremiere, dezbateri, concerte, expoziţii, un târg de carte, o Şcoală de Vară pentru studenţi şi liceeni şi, în premieră, o piesă de teatru şi o competiţie de filme documentare.



"Festivalul de Film şi Istorii de la Râşnov înseamnă peste 40 de filme invitate, 16 concerte, multe dezbateri, pentru că de fapt aici vrem să ajungem, să fie un loc în care ideile sunt puse în valoare, expoziţii, cărţi, şi, de anul acesta, înseamnă teatru. Aici e interesant fiindcă la fiecare ediţie încercăm să aducem ceva nou şi de trei ani ne-am tot gândit, am plănuit, şi de anul acesta avem o secţiune competitivă de filme documentare", a declarat, pentru AGERPRES, coordonatorul festivalului, Mihai Dragomir.



El a precizat că la ediţia din acest an vor fi prezenţi peste 60 de invitaţi, care vor participa la dezbateri.



"Aici tot timpul încercăm să aducem mai multe puncte de vedere, din partea diplomatică, de exemplu, ambasadorul Statelor Unite, al Germaniei, al Franţei, al Olandei, al Israelului, la fel din zona universitară, sunt rectorii celor mai importante centre universitare veniţi la festival, sunt istorici, jurnalişti, experţi pe geo-politică, atât români cât şi străini, deci avem şi o componentă de teme internaţionale", a spus Dragomir.



În competiţia de filme documentare vor concura opt producţii din Belgia, Italia, Spania, Israel, Polonia, Bulgaria, Porto Rico şi România.



Câştigătorii secţiunii competitive vor fi stabiliţi de două jurii, unul de profesionişti în domeniu şi cel de al doilea, format din liceeni din judeţul Braşov. Juriul profesionist îi va avea în componenţă pe producătorul Pierre Henri Deleau (fondatorul secţiunii Quinzaine des Réalisateurs de la Cannes, directorul şi selecţionerul Festivalului de Film Istoric de la Pessac) - preşedintele juriului, criticul de film Irina Margareta Nistor, Gabriela Albu - managerul cinematografului Ţăranului Român, Claudia Nedelcu Duca - producător TVR şi Bogdan Popovici - istoric.



O altă premieră a festivalului va fi prezentarea spectacolului "Ileana, Principesă de România", dramatizare de Edith Negulici, după romanul autobiografic "Trăiesc din nou", un spectacol de şi cu Liana Ceterchi. Acesta omagiază memoria celei care a fost Principesa Ileana a României, Arhiducesă de Austria şi, mai târziu, Maica Alexandra.



Agenţia Naţională de Presă AGERPRES va fi prezentă în festival cu documentarul "Marea Unire - România, la 100 de ani" în regia lui Mihuţ Năstăsache, Marilena Stănescu şi Sergiu Olteanu. Filmat pe teritoriul României, al Basarabiei şi Bucovinei de Nord, documentarul prezintă, prin intermediul intervenţiei mai multor istorici, momentul Marii Uniri în contextul internaţional al epocii.



Tot în premieră, în seara primei duminici a FFIR, în Grădina Cetăţii Râşnov va avea loc o proiecţie specială a filmului "Reconstituirea", un omagiu adus regizorului Lucian Pintilie. La eveniment sunt invitaţi actorii Ileana Popovici, George Mihăiţă şi Vladimir Găitan, protagoniştii peliculei realizate în urmă cu 50 de ani.



De asemenea, tot într-o proiecţie specială, la 50 de ani de la premieră, va fi proiectat şi filmul "Columna", o coproducţie România - Republica Democrată Germană, în regia lui Mircea Drăgan.



În festival vor mai putea fi văzute şi "Dunkirk" - coproducţie Marea Britanie, Olanda, Franţa, SUA în regia lui Christopher Nolan, "Detroit" (SUA) - regia Kathyn Bigelow, "Un pas în urma serafimilor" (România) - regia Daniel Sandu.



Pe toată perioada festivalului, în Piaţa Unirii din Râşnov este prezentată expoziţia "Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei şi artei populare româneşti".



Din festival nu vor lipsi ateliere interactive, o instalaţie interactivă "Povestea unui steag tricolor - 2018" şi lansarea cărţii "Povestea unui steag tricolor - 1918", evenimente cuprinse în proiectul "Vacanţa altfel" care se desfăşoară în perioada iulie - august în Grădina Cetăţii Râşnov.



Pentru instalaţia de celebrare a Centenarului ''Povestea unui steag tricolor - 2018'', vizitatorii vor avea la dispoziţie un stand unde vor găsi bucăţi de material textil în cele trei culori ale steagului şi vor putea folosi o bucată de material pe care să scrie un mesaj pentru România cu ocazia Centenarului. AGERPRES