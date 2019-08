Regizorul Costa-Gavras va fi distins cu Premiul Jaeger-LeCoultre, la Mostra di Venezia

Bienala de la Veneţia a anunţat că anul acesta Premiul Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker îl va onora pe cunoscutul regizor francez de origine greacă Costa-Gavras. Cineastul va primi distincţia în 31 august, înaintea proiecţiei, la Palazzo del Cinema, a ultimei sale pelicule, Adults in the room, prezentate în afara concursului.

Premiul este atribuit unei personalităţi care a marcat într-un mod deosebit de original cinema-ul contemporan.

“Sunt multe motive pentru care Costa-Gavras merită să fie inclus în rândul marilor regizori ai modernităţii, dar unul prevalează asupra tuturor celorlalte: ştiinţa de a face din politică o temă fascinantă, un subiect ca oricare altul, de a o aborda nu între iniţiaţi conştienţi şi deja convinşi, ci supunând-o marelui public, folosind toate mijloacele pe care i le furnizează cinema-ul pentru a ajunge la cel mai mare număr posibil de spectatori. Acest regizor, modest, dar hotărât, susţine dintotdeauna că toate filmele sunt politice. O modalitate nu numai de a evita eticheta de regizor politic, care i-a fost întotdeauna atribuită, nu pentru că este politică şi reductivă, ci pentru a revendica fidelitatea calmă şi sincer democratică a unui cinema popular care nu renunţă să îndemne la reflecţie, să pună în discuţie, să provoace emoţii profunde, graţie indignării autentice pe care o inspiră filmele sale, umanismului profund care le caracterizează şi libertăţii pe care o reclamă. Costa-Gavras pune în discuţie slăbiciunile şi docilitatea noastră. Şi dacă am fi pierdut-o, peliculele lui ne restituie speranţa”, argumentează Alberto Barbera, Directorul Mostrei.

Realizator angajat, Costa-Gavras, în vârstă de 86 de ani, este autorul multor filme politice şi istorice.

Noua sa peliculă, Adults in the room, inspirată de cartea omonimă a lui Yanis Varoufakis, povesteşte “culisele” crizei greceşti din 2015. Sub presiunea creditorilor, Varoufakis, fost ministru de Finanţe, a demisionat şi Grecia, din incapacitate de plată, a fost constrânsă să urmeze măsurile de austeritate pentru a obţine un nou împrumut internaţional.

Filmul este o tragedie grecească, în sensul antic, care povesteşte Grecia timpului nostru, strânsă în menghina zonei euro ce impune austeritatea. O temă universală: o istorie a persoanelor implicate într-o reţea a puterii, o capcană claustrofobică fără cale de ieşire, care exercită presiuni asupra protagoniştilor şi care, în final, îi dezbină. Personajele nu sunt bune sau diabolice, ci mânate de consecinţele propriilor concepţii despre ceea ce trebuie făcut.

În spatele uşilor închise, povestea unui popor prins într-o datorie colosală. Arbitrariul austerităţii impuse primează asupra umanităţii şi compasiunii. O poveste în care fiecare îşi joacă propria partitură. O capcană sufocantă şi metode de presiune asupra eroilor.

Coproducţie Franţa-Grecia, Adults in the room îi are în distribuţie pe Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis, Ulrich Tukur, Daan Schuurmans, Josiane Pinson, Aurelien Recoing, Valeria Golino ş.a.

Pelicula a provocat controverse în presa grecească, regizorul fiind acuzat că a primit o subvenţie de 630.000 de euro în cadrul unui program lansat de guvern pentru a întări producţia audio-vizuală a ţării, sumă ce reprezintă 35% din cheltuielile de filmare.

La 82 de ani, regizorul apreciază că “totul este politic şi rămâne combativ: “Cred că începând din momentul în care faci filme, este vorba despre angajament”.

Costa-Gavras s-a născut în 1933 la Loutra-Iraias în Grecia. La 22 de ani a părăsit ţara ca emigrant economic pentru a studia la Paris. S-a înscris la Sorbonna înainte de a fi admis la Institutul Naţional de Cinema. După absolvire a lucrat ca asistent al unor mari regizori ca René Clair, René Clement, Henri Verneuil, Jacques Demy, Marcel Ophüls, Jean Giono şi Jean Becker.

În 1965 a realizat primul său lungmetraj, Compartiment tueurs. Filmele următoare au cunoscut un larg succes. Z a obţinut două Oscaruri în 1969, două Premii la Cannes şi multe alte distincţii. Cu filmele sale politice regizorul şi-a continuat activitatea între Franţa şi Statele Unite, regizând, printre altele, Un homme de trop, Section spéciale, Missing (Palme d'Or şi Premiul pentru cel mai bun actor decernat lui Jack Lemmon în 1982), Hanna K, Betrayed, The Confession, Clar de femeie, Consiliu de familie, la Petite Apocalypse, Mad City, Music Box, Amen, Headhunter, Eden à l'ouest, Le capital.

Este căsătorit din 1968 cu Michèle Ray şi are trei fii; Alexandre, Julie şi Romain. Alexandre este producător, Julie şi Romain sunt regizori. În 2018 şi-a publicat autobiografia Va où il est impossible d'aller. Din 2007 este preşedinte al Cinematecii Franceze.

Jaeger-LeCoultre este pentru al 15-lea an sponsor al Festivalului Internaţional de Artă Cinematografică de la Veneţia şi pentru al 12-lea an, al premiului Glory to the Filmmaker, atribuit în anii precedenţi regizorilor Takeshi Kitano (2007), Abbas Kiarostami (2008), Agnès Varda (2008), Sylvester Stallone (2009), Mani Ratnam (2010), Al Pacino (2011), Spike Lee (2012), Ettore Scola (2013), James Franco (2014), Brian De Palma (2015), Amir Naderi (2016), Stephen Frears (2017) şi Zhang Yimou (2018).

În faţa tuturor recompenselor, Costa-Gavras îşi păstrează sângele rece: “Premiile sunt foarte importante atâta vreme cât nu le ai. Când le-ai obţinut, nu te mai gândeşti la ele”.