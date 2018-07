Regizorul "The Nun" spune că a văzut la filmări fantome ale soldaţilor români

Corin Hardy, care se ocupă în prezent cu promovarea filmului horror "The Nun", următorul spin-off din universul Conjuring, a declarat la Comic-Con că a avut o experienţă paranormală în timpul turnării peliculei în România, relatează site-ul ecranlarge.com.



Este una dintre cele mai vechi metode de a promova cinema-ul american de gen. După succesul "The Exorcist" şi nenumăratele drame sau bizarerii care au condimentat vieţile membrilor echipei de filmare, orice film fantastic pentru marele public care se respectă trebuie să aibă câteva poveşti care să suscite interesul fanilor.



Dacă este să dăm crezare afirmaţiilor sale de la Comic-Con, la turnarea "The Nun" s-au petrecut lucruri bizare, scrie site-ul francez.



"Turnam într-o veritabilă fortăreaţă din România. Era utilizată pentru depozitarea de arme... Ca un vechi buncăr. Acest loc îi făcea pe toţi puţin nervoşi. Avea tuneluri complet întunecate în care te puteai pierde. Deci filmam pe acest coridor lung, pe care îl numeam culoarul crucii, care măsura aproape 60 de metri... Lung, tenebros, cu adevărat tenebros", a povestit regizorul la convenţia din San Diego.



"Pentru a nu mă afla în raza camerei, trebuia să stau într-una dintre aceste mici celule..., literalmente o nişă în zidul culoarului întunecat, şi puteam să-i văd pe tipii ăştia doi, probabil de la departamentul de sunet, şi i-am salutat. Eram concentrat pe film. Le-am întors spatele şi am privit monitoarele de control. După o jumătate de oră, am reuşit să obţin în sfârşit cadrul pe care îl doream... M-am ridicat, m-am întors spre cei doi şi i-am întrebat: 'Aţi văzut asta?'. Dar când m-am apropiat nu mai era nimeni acolo. Şi nu fusese nimeni împreună cu mine. Nu exista nicio altă ieşire pe care o puteau folosi şi totuşi îi văzusem intrând. Le-am simţit prezenţa tot timpul. Nu pot decât să presupun că era vorba despre soldaţi români... Veghind asupra turnării 'The Nun' ", a relatat Corin Hardy.



"The Nun" va fi lansat în cinematografele din SUA pe 7 septembrie.AGERPRES