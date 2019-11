Revoluția Română din 1989 în filmele lui Adrian Ujică

Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, precum și a aniversării a 30 de ani de la Revoluția Română din 1989, Institutul Cultural Român de la Praga și Arhiva Națională de Filme a Republicii Cehe vă invită la proiecția filmelor lui Andrei Ujică și sesiuni de Q&A ale regizorului la NFA Cinema Ponrepo /National Film Archive.

Programul proiecțiilor este următorul:

2 decembrie, ora 19:30 - Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu (coproducție România-Germania, 2010, 180 min)

Considerat, la unison, de critica internațională drept o capodoperă a filmului de montaj, „Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu” a făcut parte din Selecția Oficială a Festivalului de la Cannes, în 2010. Filmul explorează imaginea fostului dictator, de la venirea sa la putere până la Revoluție, folosind exclusiv înregistrări oficiale de arhivă, unele dintre acestea, mai puțin știute sau chiar necunoscute.

3 decembrie, ora 20:30 -Videogramele unei revoluții (coproducție Germania-România, 1992, 106 min)

Realizat în 1992, împreună cu Harun Farocki, „Videogramele unei revoluții” („Videogramme einer Revolution”) reconstituie cronologia zilelor 19 - 25 decembrie 1989, în România, din fragmente filmate de operatori profesioniști și amatori. Filmul a devenit un reper în analiza relației dintre puterea politică și mass-media în Europa, la sfârșitul Războiului Rece.

4 decembrie, ora 20:30 - Out of the Present (Germania, 1995, 95 min)

Excepționalul poem spațial, „Out of the Present” îl are în centru pe cosmonautul rus Serghei Krikaliov, care a petrecut zece luni la bordul staţiei orbitale Mir, în timp ce, pe Pământ, Uniunea Sovietică se destrăma.

Andrei Ujică s-a născut în 1951, la Timișoara, unde a și debutat ca scriitor încă de foarte tânăr. Absolvent de Filologie, a plecat în 1981 în Germania, fiind unul din disidenții declarați ai comunismului. În Germania a intrat în mediul academic, predând teorie literară, filmologie și mediologie, la Universitatea din Mannheim. Între 2001 și 2017, a fost titularul unei catedre de film la Universitatea de Stat de Artă și Design din Karlsruhe, iar între 2002 și 2017, directorul Institutului de Film al Centrului de Artă și Tehnologie Media (ZKM) din Karlsruhe.

La încheierea evenimentului, spectatorii vor fi invitați la un pahar de vin românesc oferit de către Institutul Cultural Român din Praga.