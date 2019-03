Robert Redford se retrage, Paul Schrader revine – pe ecranele American Independent Film Festival

Paul Schrader, David Lowery și Kent Jones sunt trei dintre regizorii ale căror filme vor fi proiectate în premieră în România în cadrul American Independent Film Festival. Ediția a 3-a a festivalului va avea loc între 12 și 18 aprilie, la Cinema PRO și Cinema Muzeul Țăranului din București.

Robert Redford, Cassey Affleck, Tom Waits și Danny Glover sunt doar câțiva din actorii de pe afișul comediei biografice The Old Man and the Gun, în regia lui David Lowery, care va putea fi văzută în premieră în cadrul festivalului. Inspirat dintr-un caz real, filmul îl are în centru pe Forrest Tucker (R. Redford), care la 70 de ani reușește o evadare spectaculoasă din închisoarea San Quentin, comițând jafuri care amețesc autoritățile și încântă publicul. Când nu e singur, Forrest jefuiește alături de gașca sa de răufăcători formată din Teddy (D. Glover) și Waller (T. Waits). În urmărirea lui Tucker sunt angrenați detectivul John Hunt (C. Affleck), care devine fascinat de devotamentul și amprenta personală a lui Tucker asupra jafurilor și Jewel (Sissy Spacek) care-l iubește în ciuda tuturor celor comise.

Robert Redford și-a anunțat retragerea din actorie, odată cu rolul din acest film, la vârsta de 82 de ani. Pe pelicula de 16 mm pe care este filmat The Old Man and the Gun, Redford își dezlănțuie forțele unei cariere marcate de șarm și naturalețe, alături de Sissy Spacek, în dialoguri „pline de magie” (Roger Ebert). David Lowery este cunoscut pentru filme ca Ain’t Them Bodies Saints (2013) sau A Ghost Story (2017), The Old Man and the Gun aducând o schimbare de ton în abordarea sa. Este genul acela de film care oferă o replica frazei: „Nu se mai fac filme ca pe vremuri”.

Nominalizat anul acesta la Oscarul pentru Cel mai bun scenariu original, First Reformed marchează revenirea spectaculoasă a unuia dintre autorii esențiali ai cinema-ului american - Paul Schrader. După filme care au marcat istoria cinema-ului ca Taxi Driver (1976) sau Raging Bull (1980), ambele scrise de Schrader și regizate de Scorsese, First Reformed îl aduce pe marele ecran pe Ethan Hawke în rolul preotului Toller, cu o interpretare considerată „revelația anului” (The New York Times).

Toller, un fost soldat torturat de pierderea fiului său, este pastorul unei biserici mici. Personajul lui Hawke trece printr-o criză spirituală adâncită de apariția în viața sa a unui cuplu - Mary și soțul ei, Michael, activist de mediu radical. Consumat de gândurile că lumea este distrusă de marile afaceri și descoperind complicitatea bisericii alături de corporații lipsite de scrupule, Toller pornește într-o aventură periculoasă în speranța că va putea să își recapete credința și scopul misiunii sale – să repare răul făcut atâtor oameni.

Decizia regizorului de a scrie și regiza First Reformed a fost inspirată de vizionarea filmului Ida, de Pawel Pawlikowski. „Când l-am întâlnit pe Pawel, mi-am zis: poate e momentul să faci acel film pe care ai jurat că nu o să-l faci vreodată (…)” spunea Paul Schrader pentru Variety. Filmul „amintește de Dreyer și Bresson (Diary of a Country Priest), dar și de Ingmar Bergman (Winter Light)” spune The New Yorker, și în mod intenționat „face trimitere la monumentala operă anterioară, Taxi Driver, atât prin paticularitățile de scenariu”, cât și prin cele tematice, notează The Guardian. First Reformed a avut premiera mondială în competiția oficială a Festivalului de la Veneția, în 2018.

American Independent Film Festival va prezenta în premieră în România și primul lungmetraj de ficțiune regizat de Kent Jones, critic de film și directorul Festivalului de Film de la New York, unul din invitații speciali care ne-au vizitat în 2018, la București. Produs de Martin Scorsese, Diane a primit anul trecut cea mai importantă distincție a Festivalului de la Tribeca – premiul pentru Cel mai bun film - dar și premiile pentru scenariu și imagine. Diane (Mary Kay Place) trăiește singură în Massachusetts, și după o viață în care i-a pus întotdeauna pe ceilalți pe primul loc, se vede nevoită să-și analizeze propria identitate și să se confrunte cu amintiri pe care mai degrabă ar vrea să le uite.

„De când eram mic, voiam să fac un film despre lumea mătușilor, a unchilor și a verișorilor mei” declara Kent Jones pentru Variety, la câștigarea Marelui Premiu la Tribeca. Mary Kay Place oferă o interpretare puternică și subtilă în rolul Dianei, fiind susținută de rolurile puternice ale lui Estelle Parsons, Andrea Martin, Deirdre O’Connell și Jake Lacy.