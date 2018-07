Robin Wright vorbeşte pentru prima dată public despre Kevin Spacey

Actriţa Robin Wright a vorbit pentru prima dată public despre Kevin Spacey, colegul său din serialul 'House of Cards', subliniind că a cunoscut actorul, nu şi bărbatul din spate, relatează luni EFE.



'Kevin şi cu mine ne ştiam între două filmări, sau în pauzele de relaxare, în care glumeam (...) nu am cunoscut omul", a declarat actriţa americană.



Într-un interviu acordat emisiunii Today difuzată de televiziunea NBC, Wright a dat clar de înţeles că nu a avut niciun fel de relaţie cu Spacey în afara platoului de filmare. "Eram colegi de lucru, nu am socializat niciodată în afara muncii noastre", a subliniat ea.



Robin Wright s-a pronunţat pentru prima dată în legătură cu colegul său de platou, despre care a spus că a fost întotdeauna cu ea "respectuos şi profesionist". "Nu a fost niciodată lipsit de respect faţă de mine, este experienţa mea personală. Şi doar atât pot spune despre el", a încheiat actriţa.



Acuzaţiile lansate în octombrie 2017, de actorul Anthony Rapp, potrivit căruia Spacey ar fi abuzat de el când avea doar 14 ani, au determinat platforma Netlfix, producătoarea serialul 'House of Cards', să-l concedieze pe actorul care timp de cinci sezoane l-a interpretat personajul Francis Underwood, care iniţial a fost congresman şi ulterior a devenit preşedintele SUA.



Robin Wright o interpretează pe soţia acestuia iar la încheierea celui de-al cincilea sezon devine succesoarea lui Underwood la preşedinţia SUA, iar în cel de-al şaselea şi ultim sezon rămâne unica protagonistă a serialului.



După ce iniţial Netflix a anunţat concedierea lui Spacey şi suspendarea serialului, ulterior a revenit anunţând reluarea filmărilor la cel de-al 6-lea şi ultimul sezon. "Suntem bucuroşi că am putut relua filmările pentru a putea încheia sezonul, aşa cum planificasem", a mărturisit actriţa.

