Romanul „Oameni normali” de Sally Rooney va fi ecranizat

Bestsellerul internațional „Oameni normali” de Sally Rooney, publicat în limba română de Curtea Veche Publishing în 2019, este în curs de ecranizare. După apariție, romanul a intrat direct în topul bestsellerurilor New York Times, pe primul loc în topul publicației Sunday Times și pe lista lungă la Man Booker Prize 2018. Incredibilul succes editorial, recomandat și de Barack Obama drept una dintre cele mai bune lecturi ale anului trecut, va fi transformat de către BBC într-o mini-serie de 12 episoade care va începe să ruleze pe micile ecrane în 2020.

„Radicală, riscantă și lipsită de prejudecăți”

Dacă încă de la debut („Conversatii cu prieteni”), Sally Rooney a fost declarată primul mare scriitor millenial (The New York Times) și „un Salinger al generației Snapchat”, cel de al doilea său volum, „Oameni normali”, a stârnit un entuziasm și mai mare. Ecranizarea acestuia se anunță a fi una „radicală, riscantă și lipsită de prejudecăți”, conform publicației britanice The Guardian. Tot aici, regizorul seriei, Lenny Abrahamson (nominalizat la Oscar în 2015 pentru pelicula „Room”), spune că există o cerere din ce în ce mai mai mare pentru dramele TV complexe având ca subiect viețile tinerilor, motiv pentru care seria va putea fi comparată cu “Euphoria” de la Sky Atlantic și “Sex Education” de la Netflix. „Abordează subiecte mult mai riscante, iar publicul este pregătit pentru așa ceva”.

Piers Wenger, directorul BBC Drama, declară: “Viețile tinerilor sunt astăzi mai complicate și mai confuze decât au fost vreodată și în același timp produc efecte asupra lumii; tocmai asta cred că îi face – pe ei și poveștile lor – relevanți pentru noi. Mereu am simțit că toată lumea va fi fascinată de Normal People”.

Abrahamson mai spune pentru The Guardian că filmul, ca și cartea, au ceva puternic de spus. Stilul original al lui Rooney și povestea tinerilor îndrăgostiți l-au făcut să își dorească să adapteze cartea. “E atât de interesantă zona asta – o interpretare pozitivă a doi tineri care se îndrăgostesc. Sună simplu, dar e mult cinism în jurul unei povești de genul acesta. E o descriere a intimității în secolul 21 și un portret al unei relații pline de tandrețe. Într-un fel, e ceva radical”.

Regizorul își împarte atribuțiile cu Hettie Macdonald („Beautiful Thing”, „The Servants”, „Doctor Who”) și face echipă cu producătorul Ed Guiney. Ecranizarea este produsă de către BBC, în parteneriat cu Hulu și în rolurile principale se află tinerii actori Daisy Edgar Jones și Paul Mescal. Adaptarea este realizată chiar de către autoarea Sally Rooney, alături de scriitorii Alice Birch and Mark O’Rowe. Filmările pentru serial au început încă din mai 2019, însă producătorii nu au anunțat încă luna exactă din 2020 în care va începe să ruleze.

Despre romanul „Oameni normali”

Marianne este fiica unei familii înstărite și locuiește într-un conac impunător dintr-un orășel irlandez. Introvertită, cu o inteligență uneori prea ascuțită și cu o înfățișare incertă, are toate însușirile pentru a fi marginalizată de colegi. Connell, fiul menajerei, este chipeș și deștept, popular în tot liceul. Atracția care se naște între cei doi adolescenți are o forță magnetică. Cum vor evolua ei de-a lungul anilor de facultate și prin ce transformări va trece relația lor? Ce se va întâmpla atunci când diferențele sociale vor ridica ziduri între ei, când experiențele de viață îi vor strivi sub implacabilul lor? Cum își vor confrunta cei doi tineri demonii interiori?

Printre succesele recente ale cărții se numără Costa Novel Award pe anul 2018, locul 25 pe lista celor mai bune cărți ale secolului al XXI-lea, alcătuită de către The Guardian și premiul pentru Cartea de Ficțiune a Anului la British Book Awards în 2019. Autoarea a câștigat premiul pentru Cel mai bun Scriitor Tânăr al Anului oferit de Sunday Times și a fost pe lista scurtă a numeroase premii literare importante.

Sally Rooney s-a născut în 1991 și a crescut în Castlebar, Irlanda, împreună cu un frate mai mare și o soră mai mică. A studiat limba engleză la Trinity College din Dublin și a continuat cu un masterat în științe politice, pe care nu l-a terminat. Ulterior s-a înscris și a absolvit tot la Trinity College un masterat în literatură americană. Înainte de a se hotărî să scrie, Rooney a fost un renumit speaker și debeater, astfel că în anul 2013 aceasta a obținut locul întâi la Campionatul de debate al universităților din Europa. Prima sa carte, „Conversații cu prieteni” este și ea în curs de ecranizare.