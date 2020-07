S-a deschis Grădina cu Filme – Cinema & More: film românesc, documentare despre mari coregrafi, muzicieni sau creatori de modă, concerte, teatru, spectacolede improvizație și dezbateri, într-un program special în aer liber

Grădina cu Filme – Cinema & More (Piața Lahovari, Nr.7), unul dintre cele mai cool spații culturale urbane din centrul Bucureștiului, își așteaptă publicul cu un program care cuprinde un mix de film, muzică, teatru, spectacole de improvizație, dezbateri continuând programe de tradiție,alături de câteva noutăți. Grădina de vară este deschisă până pe 13 septembrie. Evenimentele sunt fie cu intrare liberă, în baza unei rezervări.

În fiecare zi a săptămânii, de marți până duminică: Grădina cu Filme – Cinema & More a pregătit publicului mai multe evenimente artistice variate pe parcursul lunii iulie și continuă două dintre cele mai cunoscute programe ale sale, Seara Filmului Românescși Seara Filmului European. Alături de criticul de film Ileana Bîrsan, proiecțiile filmelor românești vor fi însoțite de dialoguri substanțiale cu regizori, producători, actori, în timp ce în parteneriat cu institute culturale și ambasade din România, Seara Filmului European aduce unele dintre cele mai reprezentative peliculecare invită la descoperirea altor culturi.

Li se adaugă Seara Filmului de Dans ca noutate absolută, care va prezenta atât filme documentare despre importanți creatori din zona de dans contemporan, precum legendara Pina Bausch, cât și înregistrări ale unor spectacole de dans de referință. Iar Seara Filmului de Fashion propune documentare despre creatori celebri care au marcat industria modei la nivel internațional, în timp ce duminicile sunt rezervatedocumentarelor muzicale.

Printre filmele și înregistrările programate în cursul acestei luni se numără documentare ca Miles Davis: Birth of the Cool(5 iulie), McQueen (7 iulie), înregistrări ale unor spectacole de dans marcante, precum Europium (14 iulie) –produs de Centrul Cultural Onasis din Atena și RootlessRoot, difuzat în parteneriat cu Fundația Culturală Greacă –, dar și celebrul film de ficțiune care a devenit un fenomen mondial, Downton Abbey (31 iulie).

STREET ART LA CALD

Pentru a marca acest an atât de complicat pentru public și pentru scena culturală și artistică, Grădina cu Filme – Cinema & Morea extins spațiul de manifestare al street-art-ului. O lucrare inspirată de perioada pandemiei, realizată de Radu Pandele, unul dintre membrii SweetDamageCrew, și curatoriată de Mihai Zgondoiu, așteaptă să fie admirată în gangul care permite accesul în Grădina cu Filme. Noua pictură murală este intitualtă AccessibleExperience și surprinde un univers transformat în contextul izolării și al distanțării sociale, având ca inspirație tratatul filosofic Simulacres et Simulation de Jean Baudrillard. Pictura murală se alătură deja cunoscutei lucrări de artă stradală Charlie, realizată tot de SweetDamageCrew, care a devenit emblema spațiului în aer liber.

MUZICĂ ȘI TEATRU ȘI SPECTACOLE DE IMPROVIZAȚIE

Programul lunii din Grădina cu Filme – Cinema & More include și concerte speciale, dar și spectacole de teatru, de improvizație și stand-up comedy. Printre acestea: American Blues Night–BLUES IN FOUR: Raul Kusak, HannoHöfer, Luis Palominoși Claudiu Purcarin (4 iulie), concert Alex Ștefănescu (10 iulie), COLIBRI(18 iulie) - o producție Doctor’s Studio & Teatrul LUNI, cu criticul de film Irina Margareta Nistor într-o inedită și mai puțin obișnuită ipostază actoricească, alături de Daniel Popa care semnează și regia și scenografia spectacolului, sau show-ul de improvizație al trupei iELE(11 iulie), formată din actrițele Camelia Pintilie, Victoria Răileanu, Mihaela Georgescu, Adriana Bordeanu și Juli Nagy.