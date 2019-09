SĂ-NCEAPĂ FIESTA! O NOUĂ EDIȚIE PELÍCULA ADUCE SPIRITUL LATIN LA BUCUREȘTI!

5 zile de filme, întâlniri cu publicul, ateliere culinare, povești, piñata, capoeira, samba si bossa-nova în cadrul singurului festival de film si cultură ibero-americană din țară!

Festivalul Película a ajuns la cea de-a 4-a ediție și va avea loc în perioada 11-15 septembrie 2019 la Cinema Elvire Popesco, Institutul Cervantes, Cinema Muzeul Țăranului Român, J’ai Bistrot, Gastropub și Vino Wines&More.

Competiția Película din acest an cuprinde filme din Brazilia, Peru, Mexic, Argentina și Chile și va fi jurizată de Sylvie Debs, Bogdan Dumitrache și Boglarka Nagy.

Ca în fiecare an, Película dorește să celebreze cinematografia și cultura Ibero-Americană și își îndreaptă reflectoarele spre una dintre țări în mod deosebit. Anul acesta țara în focus este Brazilia. În cadrul festivalului vor fi prezentate 4 filme braziliene, producții remarcabile, care tratează subiecte sociale de actualitate: BENZINHO/LOVELING, CALIFORNIA, HOJE EU QUERO VOLTAR SOZINHO/THE WAY HE LOOKS și CENTRAL DO BRASIL/CENTRAL STATION.

Unul dintre filmele iconice ale Braziliei, CENTRAL DO BRASIL în regia lui Walter Salles, va deschide miercuri, 11 septembrie, ediția a patra a festivalului Película!. Filmul vorbește despre călătoria plină de emoții a unei foste învățătoare și a unui băiat în vârstă de 9 ani. Filmul are peste 30 de premii și nominalizări în festivaluri internaționale, a fost nominalizat la Oscar pentru Cea mai bună actriță în rol principal (Fernanda Montenegro) și Cel mai bun film străin și a primit în 1999 Globul de Aur pentru Cel mai bun film străin.

Filmul de închidere, TANGO SUOMI, este o coproducție Argentina-Finlanda și ne oferă bucuria de a o avea alături de noi pe argentinianca Gabriela Aparici, regizorul și producatorul acestuia. Conform tradiției anuale, după film va urma o seară de Milonga în Atriumul Institutului Francez.

Programul festivalului cuprinde un workshop de bunătăți braziliene pregătite de Monica, o simpatică româncă braziliancă, povești din America Latină cu Amalia Enache și Oana Vasiliu, un workshop pentru copii despre cum se face o piñata, demonstrații de capoeira, samba și bossa-nova.

Festivalul Película este susținut onorific de o parte dintre ambasadele țărilor din America Latină la București: Argentina, Brazilia, Chile, Mexic și Peru, cărora li se alatură Ambasada Franței, Institutul Francez și Institutul Cervantes.

Película promite o experiență inedită și vă așteaptă să luați parte la cât mai multe evenimente!

¡Hasta pronto!