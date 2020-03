Să revenim la cinema:  Revista „FILM” nr 1 / 2020

Situaţia de excepţie în care apare primul număr din 2020 al revistei „Film”este descrisă astfel în editorialul semnat de Dana Duma, intitulat„Distopia”:

„Cred că mulţi dintre cinefilii cu vechi ştate vor fi simţit, încă de la sfârşitul lunii februarie, că teroarea propagării noului virus devastator se instaurează ca într-un scenariu de film SF distopic. Ar fi fost o uşurare să zicem că seamănă cu o «reţetă hollywoodiană ieftină». Oricât de buni cunoscători ai (sub)genului cinematografic respectiv am fi, oricât de multe clişee identificăm în asemănarea dintre viaţă şi cinema, ceea ce trăim acum ne îngrijorează enorm şi lasă în urmă o altă temă preocupantă pentru noi: dispariţia sălilor de cinema şi concurenţa crescândă cu atracţiile platformelor de streaming, subiect abordat şi în grupajul nostru Remember 2019.”

Zece critici făcând parte din generaţii diferite răspund celor trei întrebări ale anchetei Remember 2019, care anticipau parcă situaţia creată de criza coronavirus, în care privim filmele izolaţi şi nu împreună, cum ar fi normal.

În rubrica sa „Jurnal”, Laurenţiu Damian reflectă asupra relansării a două filme româneşti din altă epocă, Mere roşii de Alexandru Tatos şi Balanţa de Lucian Pintilie,ambele meritând revizitarea şi re-evaluarea lor, avantajoasă în perspectiva timpului.

Rubrica Prim-plan include două interviuri consistente şi relevante cu două personalităţi ale filmului nostru. Unul este realizat de Anca Ioniţă şi îl are drept interlocultor pe Radu Boruzescu, scenograful unor filme româneşti marcante (printre care Nunta de piatră, Duhul aurului, Felix şi Otilia) cu o carieră internaţională de admirat în lumea teatrului (a lucrat cu Lucian Pintilie, Liviu Ciulei, David Esrig etc.), artist recent onorat cu titlul Doctor Honoris Causa al UNATC. Celălalt interviu, realizat de Marilena Ilieşiu, o are drept protagonistă pe regizoarea Ivana Mladenović, autoarea originalului lungmetraj Ivana cea Groaznică, premiat deja în câteva festivaluri internaţionale şi care, după o avanpremieră entuziastă, a trebuit să-şi amâne premiera în sălile noastre.

La rubrica „Reflecţii critice”, Angelo Mitchievici propune un eseu despre noile forme ale filmului de război, iar la rubrica „Redescoperiri” Mihai Fulger, inspirat de premiera berlineză a filmului Malmkrog al lui Cristi Puiu, analizează un film clasic românesc cu actori internaţionali, Lia de Jean Mihail.

În rubrica „Interferenţe”, Marian Sorin Rădulescu re-evaluează contribuţia compozitorului Adrian Enescu la modernizarea universului sonor al unor filme româneşti dinainte şi după Revoluţie. Nu lipsesc rubricile „Cronica filmului”, „Festivaluri”,„Cartea de cinema”, şi „Sala de cinema”.

Numărul 1/2020 al revistei trimestriale „Film” propune, în editorialul citat, un mesaj optimist: „Printre atâtea veşti rele, şi-a făcut loc şi una bună: premiera mondială a noului film al lui Cristi Puiu, Malmkrog, întors de la Festivalul de la Berlin cu Premiul pentru regie al noii secţiuni „Encounters”. Să sperăm că-l vom vedea şi noi pe marile ecrane degrabă, când frecventarea sălilor de cinema va fi din nou permisă, după sfârşitul pandemiei. Să dea Domnul să ne revedem în cinematografe cât de curând!”

În acest număr semnează: Laurenţiu Damian, Dana Duma, Marilena Ilieşiu, Mihai Fulger, Anca Ioniţă, Angelo Mitchievici, Ioan-Pavel Azap, Marian Sorin Rădulescu, Luminiţa Comşa, Dinu-Ioan Nicula, Georgiana Muşat, Irina Trocan, Călin Boto, Victor Morozov.