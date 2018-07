Scarlett Johansson se retrage din proiectul unui film despre un transsexual

Actriţa Scarlett Johansson s-a retrages din proiectul unui film în urma unei reacţii a activiştilor pentru apărarea drepturilor persoanelor transsexuale care au criticat alegerea sa susţinând că rolul principal în această producţie cinematografică ar trebui să fie atribuit unui transsexual, a notat vineri publicaţia Out, citată de DPA.



Johansson a atras critici dure după ce a acceptat rolul principal în filmul ''Rub & Tug'' a cărui acţiune este centrată pe bărbat transsexual care a deţinut în anii '70 mai multe saloane de masaj în Pittsburgh, stabilimente folosite drept paravan pentru prostituţie.



''Am o mare admiraţie şi dragoste pentru comunitatea trans şi sunt recunoscătoare pentru că discuţiile pe tema incluziunii continuă la Hollywood'', a spus Johansson pentru Out într-odeclaraţie oferită în exclusivitate.



''Deşi mi-ar fi plăcut să am oportunitatea de a aduce la viaţă povestea şi tranziţia lui Dante, înţeleg de ce mulţi consideră că el ar trebui interpretat de o persoană transsexuală şi sunt recunoscătoare pentru că această dezbatere pe tema distribuţiei, deşi controversată, a declanşat o conversaţie mai vastă despre diversitate şi reprezentare în film'', a adăugat ea. Agerpres