Scenă anulată în „The Predator”, în care apărea un actor condamnat pentru tentativă de corupere a unei minore

Studioul Twentieth Century Fox a eliminat o scenă din filmul "The Predator", după ce producătorii americani au aflat că în aceasta apărea un actor care a recunoscut că a încercat să seducă pe internet o adolescentă în vârstă de 14 ani, potrivit cotidianului Los Angeles Times, citat de EFE.



Steven Wilder Striegel, în vârstă de 47 de ani şi prieten al regizorului filmului "The Predator", Shane Black, a recunoscut în 2010 acuzaţiile formulate împotriva lui şi a petrecut şase luni în închisoare, după ce a încercat să seducă o minoră pe internet.



Numele actorului apare în registrul agresorilor sexuali din Statele Unite, însă studioul Fox a declarat că nu era la curent cu aceste fapte. Actriţa Olivia Munn, una dintre protagonistele filmului "The Predator", este persoana care a descoperit trecutul lui Striegel şi a informat studioul Fox, ai cărui manageri au decis pe 15 august să elimine scena, înainte de premiera oficială a peliculei, ce va avea loc pe 14 septembrie.



Strieger interpreta în această scenă un alergător care flirtează în mod repetat cu personajul interpretat de Olivia Munn. Regizorul Shane Black şi-a cerut scuze după ce a aflat detaliile arestării şi condamnării actorului cu care era prieten de mulţi ani.



Cariera lui Strieger include roluri secundare în serialul "Melrose Place" şi în filmele "Iron Man 3" (2013) şi "The Nice Guys" (2016), ambele regizate de Shane Black.

AGERPRES