Scurt-metrajul finlandez "Două corpuri pe o plajă" a câștigat Marele Premiu al Festivalului Alter Native 27

Un film despre două femei trecute de prima tinereţe, care încearcă să capteze atenţia bărbaţilor adoptând atitudini nonconformiste, "Două corpuri pe o plajă", regizat de Anna Paavilainen din Finlanda, este câştigătorul Premiului Festivalului Internaţional de Film de Scurt-metraj Alter-Native 27 pentru cel mai bun film.



Scurt-metrajul a întrunit cele mai multe voturi din partea juriului celei de-a 27-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de Scurt-metraj Alter-Native, care se desfăşoară până astăzi, la Târgu Mureş, din cele 49 de producţii selectate să intre în competiţia pentru Marele Premiu, din totalul de 1.100 înscrise.

Filmul "Două corpuri pe o plajă" a primit şi Premiul Juriului Studenţesc.



În cadrul Galei Alter-Native 27, Premiul "In Memoriam Simó Sándor" pentru cel mai bun film studenţesc, oferit de U.D.T.M.-MADISZ cu sprijinul Consiliului Judeţean Mureş este "Dezlănţuirea lui Jaques sau când ne pierdem încrederea faţă de noi înşine?" în regia lui Horesnyi Máté (Ungaria), iar Premiul pentru cea mai bună regie, oferit de Municipiul Târgu Mureş, i-a revenit filmului "Drumul zero", regizat de Maria Edemskaya (Rusia).



Premiul pentru cel mai bun film de animaţie, oferit de Administraţia Fondului Cultural Naţional, s-a acordat filmului "Lursaguak. Scene de Viaţă", regizat de Izibene Onederra (Spania).



Pentru această ediţie a Alter-Native 27, au fost înscrise în concurs 1.100 de pelicule, cu 50 mai multe faţă de anul trecut, din 74 de ţări, iar alte 14 ţări sunt prezente prin filme realizate în coproducţie. Conform deciziei juriului de preselecţie, între cele 49 de filme selectate pentru Marele Premiu, se numără 25 de filme de ficţiune, 21 de animaţii, două documentare şi un film experimental.



Între cele 1.100 scurtmetraje înscrise iniţial în concurs s-au numărat 701 filme de ficţiune, 147 de animaţii, 146 de documentare şi 106 filme experimentale. Statistica realizata de organizatorii Alter-Native 27 arată că cele mai multe creaţii, 144, au venit din Spania, 134 au sosit din Iran, iar din Rusia au fost 121 de producţii, în timp ce numărul filmelor româneşti a scăzut faţă de anii precedenţi, România fiind reprezentată de 23 de filme,



Programul de concurs pe parcursul celor cinci zile de festival a fost de peste 10 ore, iar pe lângă scurt-metrajele vizionate, la Palatul Culturii din Târgu Mureş pot fi vizionate, până duminică seara, şi 15 filme de lungmetraj, între care şi propunerile României şi Ungariei la Premiile Oscar din 2020 pentru cel mai bun film într-o limbă străină, "La Gomera", de Corneliu Porumboiu, şi "Those Who Remained", de Barnabás Tóth.

