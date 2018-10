Serialul "Orange Is The New Black" ajunge la final

Netflix a anunţat că unul dintre cele mai de succes seriale ale sale, Orange Is The New Black, se apropie de sfârşit, scrie BBC.

Serialul, care surprinde viaţa din interiorul unei închisori pentru femei, se va termina după apariţia sezonului şapte. Într-un videoclip postat pe pagina oficială de Twitter a serialului, unele dintre protagonistele acestuia au promis că finalul serialului va fi de excepţie.

Orange Is The New Black a apărut în 2013 şi a fost un adevărat succes, fiind premiat cu Emmy şi Screen Actors Guild. Acţiunea se petrece în închisoare fictivă Litchfield şi este bazat pe un memoriu publicat în 2010, Orange Is The New Black: My Year In A Women’s Prison, de Piper Kerman.

“Sezon şapte, nu vei fi o dezamăgire. Este un sezon pe care nu îl veţi uita şi o să dăm tot ce putem şi mai mult pentru a vă oferi tot ce vă doriţi. Sunt recunoscătoare pentru toată distracţia, cunoştinţele, prieteniile, iubirea, familia şi tot ce am creat împreună”, a spus Uzo Aduba, care o interpretează pe Suzanne “Crazy Eyes” Warren.

Ultimul sezon va fi lansat în vara anului 2019.