Serialul "The New Pope" va fi prezentat la Festivalul de la Veneția

Primul trailer al serialului "The New Pope", continuarea producției "The Young Pope", al regizorului Paolo Sorrentino, va fi prezentat la sfârșitul acestei săptămâni la Festivalul de Film de la Veneția. În timp ce actualul Papă, interpretat de John Malcovich, este aclamat la Vatican, fostul șef al Bisericii Catolice, Jude Law este admirat de femei tinere pe o plajă cu nisip auriu, cer albastru şi mare liniştită. Imaginea este în totală contradicție cu cea a fictivului papă Pius al XIII-lea, interpretat de actorul britanic în prima parte a acestei serii de televiziune, un personaj a cărui sfințenie a contrariat lumea modernă.

John Malkovich se plimbă acum serios pe coridoarele întunecate ale Vaticanului, îmbrăcat în straie papale, iar Jude Law face cu ochiul către camera de filmare. Pe fundal se aud acordurile piesei "All along the Watchover", a muzicianului american Jimi Hendrix, în timp ce pe ecran apare titlul noului serial TV, scris cu litere roşii, produs de HBO, Sky şi Canal+.

După producţia originală, în care au jucat Jude Law, Javier Cámara şi Silvio Orlando, Paolo Sorrentino a reluat atmosfera Vaticanului în "The New Pope". Regizorul Paolo Sorrentino revine cu noi episoade în care vor apărea actorii din prima parte, precum Cécile de France, Ludivine Seigner şi Maurizio Lombardi, dar şi protagonişti noi, printre care se numără Henry Goodman, Yuliya Snigir şi Massimo Ghini. Alături de aceștia vor mai juca Sharon Stone şi cântăreţul Marilyn Manson, însă personajele interpretate de cele două vedete nu sunt deocamdată cunoscute.



Scenariul seriei "The New Pope" a fost scris de Paolo Sorrentino, Umberto Contarello şi Stefano Bises şi este produs de Lorenzo Mieli şi Mario Gianan. Producţia noului sezon, despre a cărui intrigă se cunosc puţine detalii, a stârnit un interes deosebit în timpul filmărilor.

AGERPRES