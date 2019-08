Serviciul de streaming al grupului Disney va fi lansat în Canada şi Olanda, în noiembrie

Walt Disney Co a anunţat luni că va lansa noul său serviciu de streaming video, Disney+, în Canada şi Olanda, pe 12 noiembrie, aceeaşi dată la care va avea loc şi lansarea acestuia în Statele Unite, informează Reuters.



Disney+ va fi lansat în Australia şi Noua Zeelandă o săptămână mai târziu, au precizat reprezentanţii grupului american, adăugând că noul serviciu va putea fi accesat contra unor abonamente lunare cuprinse între 6 dolari şi 8 dolari în aceste ţări.



Disney+ va difuza în regim de exclusivitate cele mai recente filme produse de grupul Disney, inclusiv "Avengers: Endgame", "Aladdin" şi "Star Wars: The Rise of Skywalker". De asemenea, noul serviciu va difuza numeroase alte pelicule din catalogul Disney.



Grupul Disney a anunţat la începutul acestei luni că va oferi clienţilor săi un nou pachet special cu cele trei servicii de streaming ale sale - Disney+, serviciul sportiv ESPN+ şi Hulu - la preţul redus de 13 dolari pe lună. Este acelaşi tarif utilizat şi de cel mai popular abonament al companiei Netflix, care oferă clienţilor săi posibilitatea vizionării simultane pe două dispozitive diferite.



Competiţia de pe piaţa de streaming video urmează să se intensifice şi mai mult, în contextul în care Apple Inc (Apple TV+), WarnerMedia (HBO Max) şi Comcast Corp (NBCUniversal) vor lansa în viitorul apropiat servicii de acest tip. Telespectatorii americani renunţă în număr tot mai mare la abonamentele pentru televiziunea prin cablu, însă acum vor trebui să decidă sumele pe care sunt dispuşi să le plătească pentru aceste oferte digitale.



Disney+ va fi disponibil pe majoritatea dispozitivelor mobile şi a platformelor TV conectate, inclusiv pe cele produse de Apple, Google, Microsoft, Roku şi Sony.



În urma lansării din luna noiembrie, grupul american intenţionează să demareze pe pieţele majore de pe plan global şi un serviciu de streaming fără reclame, în următorii doi ani.

