 "Seule a mon mariage", în deschiderea festivalului Les Films de Cannes a Braşov

Festivalul Les Films de Cannes a Braşov include o selecţie a celor mai aşteptate filme din programul Festivalului de la Cannes 2018, alături de proiecţii speciale cu filme româneşti prezentate în secţiunea Avanpremierele toamnei din cadrul Les Films de Cannes a Bucarest 2018,.



Conform sursei menţionate, printre invitaţii speciali care vor fi la Braşov pentru discuţii cu publicul sunt Radu Muntean, Ioana Uricaru şi Alina Şerban.



Proiecţiile în cadrul festivalului de film, aflat la a doua ediţie, vor avea loc în perioada 1 - 6 noiembrie la Centrul Cultural Reduta şi la Cinema One din Braşov.



Festivalul se va deschide joi, 1 noiembrie, ora 19.30, la Centrul Cultural Reduta, cu proiecţia filmului ''Seule a mon mariage'', de Marta Bergman, singura prezenţă românească cu un lungmetraj în ediţia 2018 a festivalului de la Cannes.



Pe 2 noiembrie, de la ora 12.00, la Centrul Cultural Reduta, programul include o proiecţie specială a filmului ''Alice T'', de Radu Muntean, dedicată elevilor şi organizată în cadrul proiectului ''Şcoala Altfel''. La final, elevii vor avea o discuţie cu regizorul Radu Muntean, actriţa principală Andra Guţi şi scenaristul Răzvan Rădulescu. Echipa filmului va participa şi la proiecţia pentru public, din aceeaşi seară, de la ora 18.00, "Alice T", cel mai recent film regizat de Radu Muntean, o coproducţie România-Franţa-Suedia, reiese din comunicat.



Seara de 2 noiembrie se va încheia cu "Dogman", de Matteo Garrone, câştigătorul premiului pentru interpretare masculină, la Cannes 2018. Dogman rămâne în zona mafiei siciliene şi spunea povestea unui simpatic frizer de câini, prins între forţe mai mari decât el. Filmul a fost premiat la Cannes, iar actorul Marcello Fonte a primit premiul pentru interpretare.



Programul zilei de 3 noiembrie cuprinde trei proiecţii la Centrul Cultural Reduta, ''Shoplifters'', de Kore-Eda Hirokazu, Palme d'Or, Cannes 2018, ''O vară de neuitat'', de Lucian Pintilie şi ''Burning'', de Lee Chang-Dong, Premiul FIPRESCI, Cannes 2018. În aceeaşi zi, de la ora 18.30, la Cinema One va fi prezentat filmul "Limonade", de Ioana Uricaru.



Festivalul continuă în 4 noiembrie, la Centrul Cultural Reduta cu proiecţiile: ''Border'', de Ali Abbasi; "Our Time", de Carlos Reygadas şi ''Girl'', de Lukas Dhont.



Pe 5 noiembrie, la Cinema One va rula pelicula ''Limonade'', de Ioana Uricaru, iar pe 6 noiembrie, ''Climax'', de Gaspar Noe, la Cinema One.



Filmele vor fi proiectate în versiune originală şi subtitrate în limba română. AGERPRES