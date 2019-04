„SHAZAM!” îşi arată puterile pe marile ecrane

În 5 aprilie a avut premiera pe marile ecrane din toată ţara, în formatele IMAX 3D, 3D şi 4DX, „SHAZAM!”, următorul supererou din universul DC Comics, care şi-a propus să impresioneze cu numeroasele sale efecte speciale şi incredibilul său umor.

Studiourile care i-au creat pe Superman şi Batman provoacă surpriză adaptând un vechi personaj, născut în anii 40. David F. Sandberg semnează o comedie încântătoare, care atrage prin umorul ei spumos.

Adaptând acest vechi super-erou creat în 1940 de C.C. Beck şi Bill Parker, DC Comics şi Warner obţin un avantaj: nimeni nu aştepta un asemenea personaj. Şi totuşi, ca o formulă magică pronunţată la timpul potrivit de un magician inspirat, Shazam este o reuşită surprinzătoare care replasează Warner pe un loc fruntaş în cursa planetară care îi opune pe super-eroii marca Marvel, ca Spider-Man, celor ai DC Comics (Superman, Batman, Aquaman...).

Ca o ironie, la origine, numele acestui super-erou era … Captain Marvel. Cel care a fost considerat drept primul portret al lui Superman, editat de compania Whiz Comics, a fost cumpărat de DC Comics în 1972, şi apoi, rebotezat Shazam în 2011 pentru a evita orice confuzie cu cel al firmei Marvel.

Teoretic, este nevoie de îndrăzneală pentru a adapta un personaj prăfuit, îmbrăcat într-un costum retro, cu o pelerină albă şi brăţări aurite.

Realizatorii de acum au creat un produs de divertisment original, plin de umor, cu o intrigă bine condusă, cu un ritm alert, cu repici amuzante.

Povestea filmului porneşte de la ideea că toţi avem puteri nebănuite de supererou, însă e nevoie doar de puțină magie pentru a fi scoase la suprafață. Billy Batson, de exemplu, nu trebuie decât să spună „SHAZAM!” astfel încât, dintr-un adolescent isteț de 14 ani să devină un ditamai supereroul, grație atingerii magice a unui vrăjitor. Un suflet de copil într-un corp superdotat, Shazam profită de puterile sale exact așa cum ar face orice adolescent: se distrează folosindu-le! Poate zbura? Poate vedea prin pereți? Poate produce fulgere cu mâinile? Poate sări peste teste? Shazam va testa limitele abilităților sale cu naivitatea și bucuria unui copil. Însă va trebui să învețe rapid să își stăpânească puterile pentru a face față confruntării cu forțele distrugătoare ale dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong).

„SHAZAM!” îl aduce de asemenea în rol principal pe Jack Dylan Grazer (“IT”), în interpretarea celui mai bun prieten al lui Billy. Distribuţia îi include de asemenea pe Faithe Herman (“This is Us”), Grace Fulton (“Annabelle: Creation”), Ian Chen (“Fresh Off the Boat”), Jovan Armand (“Hawaii Five-0”), Marta Milans (“Killer Women”) şi Cooper Andrews (“The Walking Dead”).

Ancorat în universul DC, însă cu un umor aparte şi un ton care îl face ideal pentru mersul la cinema alături de întreaga familie, scenariul filmului ,,SHAZAM!” este scris de Henry Gayden şi Darren Lemke, având la bază personaje din universul DC. Personajul Shazam a fost creat de Bill Parker şi C.C. Beck. Jeffrey Chernov, Christopher Godsick, Walter Hamada, Geoff Johns, Adam Schlagman, Richard Brener, Dave Neustadter, Dany Garcia, Hiram Garcia semnează genericul în calitate de producători executivi.

Echipa creativă a lui Sandberg il include pe directorul de imagine al filmului “Annabelle: Creation”, Maxime Alexandre, precum si pe production designer-ul Jennifer Spence, editorul de montaj Michel Aller şi costumele Leah Butler. Muzica este semnată de Benjamin Wallfisch (“Blade Runner 2049,” “IT,” “Annabelle: Creation”).

O producție New Line Cinema, cea mai nouă aventură din Universul DC Comics, „Shazam!” aduce povestea de început a unui super erou atipic și simpatic.