Spectacole de teatru, poveşti actuale, workshop-uri, expoziţii, proiecţii de film şi… Nuntă în BABEL. Send your images!

AnimaȚie și Babel FAST: două festivaluri care se completează perfect

Festivalul AnimaȚie, festival dedicat copiilor, cu începere pe 1 iunie, și Festivalul Babel, cu invitați străini, reprezentând cele mai bune teatre de imagine din lume, se întrepătrund în data de 2 iunie. Babel-ul continuă până pe 9 iunie. Aceste două evenimente de mare anvergură sunt posibile doar prin susținerea Primăriei și a Consiliului Local Târgoviște.

1 și 2 iunie 2019 înseamnă celebrarea copiilor și a ideii de copilărie. La Târgoviște, în Piața Mihai Viteazul au loc, în ambele zile, ateliere de joacă și de creație, concursuri, numeroase momente artistice pregătite de elevi ai școlilor târgoviștene și ai școlilor de dans recunoscute deja în oraș. Nu în ultimul rând, Teatrul „Ariel” Râmnicu-Vâlcea și Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești vor bucura copiii cu două spectacole: „Gagagugucucurigu” și „Prostia omnească”. Teatrul gazdă va oferi, de asemenea, un spectacol foarte îndrăgit de copii, cât și de întreaga familie: „Amintiri din copilărie”. Deschiderea oficială a acestui festival colorat, onorată de prezența autorităților locale, va avea loc sâmbătă, 1 iunie, la ora 11:30.

Babel FAST începe cu avânt pe data de 2 iunie, ora 15:30, în Sala Mare a Teatrului Tony Bulandra, deschiderea oficală fiind urmată de Laboratoarele Babel-Imago, un concept de teatru inedit, inițiat de criticul și producătorul de teatru rus Oleg Loevski. Intenția acestui laborator este de a-i scoate pe actori din zona de confort, oferindu-le provocarea unor repetiții de maximă intensitate, sub presiunea timpului şi cu mijloace de producție improvizate. Regizorii ruși care au acceptat provocarea sunt: Oleg Eremin, Kiril Vîtoptov și Dumitru Acriș.

Seara de 2 iunie se încheie cu spectacolul Teatrul „Ariel” Râmnicu-Vâlcea, Colonelul și păsările, spectacol care ilustrează dorința de a evada dintr-o realitate care te ține captiv, realitatea unei societăți ce tinde să catalogheze, să încadreze în tipare, să transforme fiecare individ ca parte a unei mulțimi uniforme.

AnimaȚie și Babel FAST – două festivaluri care au momente de divertisment și spectacole pentru fiecare!

Echipa Teatrului Tony Bulandra este mândră și recunoscătoare că anul acesta i s-au alăturat: Mavexim Dacia (Partener oficial de mobilitate al Festivalului Babel 2019), Asociația Națională a Surzilor din România-filiala Dâmbovița (partener care asigură componenta de responsabilizare socială din cadrul Festivalului Babel 2019, unică în sfera festivalurilor de teatru din România) și, nu în ultimul rând, sponsorii:

- pentru AnimaȚie: Cicom, C.A.R Învățământ Târgoviște, Quasar Electric Distribution SRL

- pentru Babel FAST: UNITER, HeildelbergCe

BABEL – Festivalul Artelor Spectacolului Târgoviște (FAST) ajunge, în anul 2019, la cea de-a IX-a ediție. Vor participa trupe de teatru din 19 de țări: Cehia, Polonia, Rusia, India, Italia, Belgia, Algeria, Franța, Scoția, Germania, Japonia, Anglia, Islanda, Israel, Coreea de Sud, Lituania, Macedonia, Republica Moldova, România. Timp de 8 zile, între 2 și 9 iunie, ele vor fi oferi publicului peste 3 reprezentații pe zi în următoarele spații: Sala Mare, Sala Studio, Casa Sindicatelor, Amfiteatrul Liceului 2, Piața Mihai Viteazul, Curtea Domnească, Centrul Vechi.

În acest an, tema care va reuni sub cupola sa toate spectacolele și manifestările culturale este Imagine. Conceptul de „imagine” a cucerit lumea contemporană. Cuvintele s-au topit în fața forței cadrelor care se succed cu rapiditate pe toate mediile online și a tuturor instantaneelor artistice culese din lumea largă. Întrebarea este cât de mult poate teatrul, cândva o artă a cuvântului, să se adapteze domniei imaginii?

Spectatorii vor fi martorii unor mijloace tehnice ingenioase, cu ajutorul cărora se spun povești actuale.

BABEL pleacă de la ideea că prin varietatea artelor spectacolului se poate naște comunicarea emoțională, se pot forma noi relaţii creative, se pot naşte prietenii artistice. O imagine face cât 1000 de cuvinte!

Spectacolele vor fi însoțite de întâlnirile matinale Babel, de conferințe ale unor profesioniști în domeniul teatral: regizori, critici de teatru, profesori universitari, actori, deja cunoscuți pe plan internațional (Oleg Loevski, Scott Johnston, Dimitry Aryupin, Aleksandar Ivanovski, Inesa Pilvelyte, Piotr Kulczyk, Horațiu Mihaiu, Jeungwoo Son, Hyungjong Song, Kim So Jung), dar și de workshop-uri conduse de: Atsushi Kakumoto(Japonia), Aditi Venkateshwaran (India) și de un masterclass susținut de Vidyanidhee Vanarase (India).

În egală măsură, programul va cuprinde spectacole de stradă din Polonia, Scoția și Italia, precum și momente pregătite special în cadrul Paradei, al cărei concept este, anul acesta, „Nuntă în BABEL”.

Programul Festivalului:

Sunt programate spectacole de teatru, workshop-uri, conferinţe, expoziţii, proiecţii de film, spectacole şi evenimente outdoor, vernisarea unei expoziţii de fotografie.

Deschiderea oficială va avea loc la Sala Mare a Teatrului Tony Bulandra, la ora 15:30, fiind urmată de LABORATOARELE BABEL – IMAGO: Crimă și pedeapsă, regia: Dumitru Acriș.

La ora17:30, va putea fi vizionat spectacolul Ziua aceea, regia: Oleg Eremin

Seara, în Piața Mihai Viteazulpublicul va putea urmări Nunta, regia: Kiril Vîtoptov, iar la Casa Sindicatelor, Colonelul și păsările, regia: Vlad Popescu, Teatrul Ariel Râmnicu-Vâlcea

Luni, 3 iunie, debutează Întâlnirile Babel care vor continua în fiecare dimineaţă, iar în foaierul teatrului este anunţat un masterclass de Vidyanidhee Vanarase, Indian Theatre – A journey from local to global

Seara, la ora 18:00, în Sala Mare, M means Magritte, regia: Dimitry Aryupin, blackSKYwhite, Rusia, iar la 19:30, la Casa Sindicatelor, Piatra din casă, regia: Alexandru Dabija, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești

În Parcul Chindia (Teatrul de Vară) – Calea Domnească – Bulevardul Mircea cel Bătrân – Bulevardul Carol, se va desfăşura Parada Babel & Paradă Scena Kalejdoskop din Polonia.

Marți, 4 iunie:

La 12:00, în Sala Oglinzilor – Imagini teatrale succesive în teatrul est-european cu: Oleg Loevski, Dimitry Aryupin, Aleksandar Ivanovski, Inesa Pilvelytė, Piotr Kulczyk, Horațiu Mihaiu, Ovidiu Caița

La ora 18:00, în Sala Mare, publicul poate viziona In transit, regia: Aditi Venkateshwaran, IAPAR, India

La 19:30, la Casa Sindicatelor – puteţi urmări spectacolul cu Julius Caesar, regia: Okbaoui Cheikh, Forssane el Rokeh, Adrar, Algeria

21:00, în Piața Mihai Viteazul, The Heart of Don Juan, regia: Piotr Kulczyk, Scena Kalejdoskop, Polonia

Miercuri, 5 iunie, la ora 11:00, continuă Întâlnirile Babel

La 12:00, în Sala Oglinzilor – Yoga for performers, workshop, Aditi Venkateshwaran, IAPAR, India

La 18:00, în Sala Mare – After, regia: Kim so jung, Sangsangchangkko (The Imaginary House), Coreea de Sud

19:00, în Centrul Vechi – Fiecare duine (Fiecare om), regia colectivă PASS, Edinburgh College, Scoția

19:30, în Piața Mihai Viteazul – Operativi!, regia: Mario Gumina, Eccentrici Dadaro, Italia

20:30, la Casa Sindicatelor – Not a children`s game, regia: Albertas Vidžiūnas, Teatrul Alytus, Lituania

Joi, 6 iunie

12:00, în Sala Oglinzilor – Not from the emotions inside but from the images outside, workshop, Atsushi Kakumoto, Japonia

16:00, de asemenea în Sala Oglinzilor – Imagini teatrale succesive în teatrul contemporan cu: Jeungwoo Son, Hyungjong Song, Kim So Jung, Scott Johnston, Vidyanidhee Vanarase, Atsushi Kakumoto

18:00 – Smoke like a man, regia: Mickey Yonas, Yafit Levi, Israel

19:00 în Centrul Vechi – Nunta, regia: Kiril Vîtoptov

20:00, în Piața Mihai Viteazul – Esquilibrio, Jonathan Marquis, Italia

21:00 – Pasărea de Foc, regia: Irina Niculescu, Teatrul Tony Bulandra, Târgoviște

21:30, în Sala Mare, – ALBA, regia: Yves Marc, Thèâtre du Mouvement, Franța.

Vineri, 7 iunie

12:00, în Sala Oglinzilor – Not from the emotions inside but from the images outside, workshop, Atsushi Kakumoto, Japonia

18:00, la Casa Sindicatelor – CUBE, regia: Pavel Knolle, Teatrul Național din Praga – Laterna Magika, Cehia

20:00, în Sala Mare – Medea Fantasy, regia: JeungWoo Son, The Nomad Production, Coreea de Sud

21:30, în Piața Mihai Viteazul, Spectacol de Foc și Muzică Live, The HandPan Project, România

Sâmbătă, 8 iunie

17:00, în Sala Mare – Sonata Kreutzer, regia: Mc Ranin, Teatrul Tony Bulandra, Târgoviște

19:00, la Casa Sindicatelor – Family Lear, regia: Lee Sunggu, Theater Company Gabyun, Coreea de Sud

21:00. în Piața Mihai Viteazul, Vernisaj de fotografie „In memoriam Sorin Radu”, The HandPan Project, urmat de Nomad Flames – spectacol de foc, muzică și dans

Duminică, 9 iunie

17:00, în Sala Mare – We are made of star dust, regia: Scott Johnston, Teatrul Tony Bulandra, Târgoviște

18:30, la Curtea Domnească – Hamlet, regia: Kolbrún Björt Sigfúsdóttir, Brite Theatre, Anglia

21:00, la Curtea Domnească – Othello, după William Shakespeare, regia: Suren Shahverdyan, Teatrul Tony Bulandra

Ne VEDEM la Babel!