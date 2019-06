Spider-Man lasă New York-ul pentru Europa în următorul film, ''Far from Home''

Spider-Man lasă în urmă oraşul New York şi pleacă în Europa în cel mai recent film din universul Marvel, producţie în care celebrul supererou se confruntă din nou cu un nou inamic, relatează miercuri Reuters.



În următorul film din universul Marvel Cinematic, intitulat ''Spider-Man: Far From Home'', protagonistul Peter Parker, interpretat de Tom Holland, îşi reia responsabilităţile de supererou după ce super-spionul Nick Fury (Samuel L. Jackson), unul dintre personajele din ''Avengers'', îi cere să înfrunte o nouă ameninţare.



Parker are însă unele reţineri să accepte această misiune dorindu-şi să se bucure de vacanţa în Europa şi de relaţia cu MJ, personaj interpretat de cântăreaţa şi actriţa Zendaya.



''L-am scos pe Spider-Man din Queens şi l-am urcat pe scena mondială... ducându-l la Londra, Veneţia şi Praga'', a declarat Holland pentru Reuters.



''În acest film el încearcă să pună în cui costumul de Spider-Man şi să ia o pauză. Însă oriunde merge pare să fie urmărit de bucluc, aşa că îl surprindem într-o stare vulnerabilă şi vedem cum se descurcă în acea situaţie'', a adăugat el.



Lansarea filmului vine la scurt după producţia ''Avengers: Endgame'' al Marvel, ultima parte a unei serii cu supereroi produsă pe parcursul unui deceniu.



''Spider-Man: Far from Home'', lansat în cinematografele din toată lumea la sfârşitul acestei săptămâni, este a doua producţie în care Holland interpretează rolul omului-păianjen. El poate fi văzut de asemenea şi în unele dintre producţiile din seria ''Avengers''.

AGERPRES