''Star Wars: The Rise of Skywalker'', încasări de 40 de milioane de dolari în prima zi după lansarea în cinematografele nord-americane

Mult aşteptatul film ''Star Wars: The Rise of Skywalker'' a obţinut încasări de 40 de milioane de dolari în prima zi după lansarea în cinematografele nord-americane, al cincilea cel mai bun debut din toate timpurile, a anunţat vineri Walt Disney Co, potrivit Reuters.



Fanii faimoasei francize ştiinţifico-fantastice au fost prezenţi în număr mare joi seară în sălile de cinema pentru a urmări cel de-al nouălea opus al aventurilor legendarului cavaler Jedi într-o galaxie foarte îndepărtată.



În cinematografele din afara Statelor Unite şi Canadei, ''Rise of Skywalker'' a obţinut încasări suplimentare de 59,1 milioane de dolari, potrivit Disney.



Lansarea în SUA şi Canada, cele mai mari pieţe de distribuţie de film din lume, a adus venituri mai slabe decât cele mai recente două filme din franciza ''Star Wars''. ''The Force Awakens'', lansată în 2015, a obţinut 57 de milioane de dolari în ziua lansării, iar opusul din 2017, ''The Last Jedi, a încasat 45 de milioane de dolari.



Pelicula regizată de J.J. Abrams ar trebui să încheie saga începută de George Lucas în 1977 avându-l drept protagonist pe tânărul erou Luke Skywalker. Din distribuţie fac parte Daisy Ridley, John Boyega şi Oscar Isaac, interpretând un trio care preia comanda luptei împotriva Primului Ordin.



Deşi părerile criticilor sunt împărţite, ''Rise of Skywalker'' este pe placul fanilor. Potrivit site-ului Rotten Tomatoes, 86% dintre persoanele care şi-au cumpărat bilete au acordat un scor pozitiv filmului, a precizat Disney.



La un cinematograf din Hollywood, fani costumaţi în personajele favorite au participat la un maraton de 24 de ore vizionând toate cele nouă filme ale seriei.



"Am început aventura aceasta când aveam cinci ani", a declarat Mark Masaoay, unul dintre admiratorii seriei. "Iar 42 de ani mai târziu, iată-mă. A fost o călătorie uimitoare şi pentru că mă afla aici cu toţi cei care sunt pe aceeaşi lungime de undă cu mine, fanii, a meritat osteneala".



Până duminică, ''Rise of Skywalker este aşteptat să se poziţioneze printre premierele cu cele mai mari încasări din toate timpurile. ''Force Awakens'' a generat încasări de 248 de milioane de dolari în primul weekend pe marile ecrane, în timp ce ''Last Jedi'' a obţinut 220 de milioane de dolari.



Recordul pentru cele mai mari încasări la o premieră de joi seară aparţine ''Avengers: Endgame'', produs de Disney, care a avut premiera în luna aprilie, obţinând 60 de milioane în prima zi şi 357 de milioane de dolari la finalul weekendului, o altă sumă record.

