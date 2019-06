Steven Spielberg scrie scenariul unui serial horror ce va fi disponibil pe o platformă de streaming doar în timpul nopţii

Cineastul american Steven Spielberg scrie în această perioadă scenariul unui serial horror, pe care abonaţii viitoarei platforme de streaming Quibi vor putea să îl vizioneze doar pe durata nopţii, a anunţat duminică Jeffrey Katzenberg, fondatorul acestui serviciu online, informează site-ul revistei Variety.



Jeffrey Katzenberg a făcut aceste dezvăluiri la Banff World Media Festival din Canada, unde, alături de Meg Whitman, CEO-ul Quibi, a răspuns întrebărilor jurnaliştilor despre viitoarea platformă de streaming - un veritabil incubator de programe în format scurt - şi despre conţinuturile ce vor fi difuzate de Quibi.



"Steven Spielberg a venit la noi şi ne-a spus: 'Am o poveste super-înspăimântătoare pe care vreau să o spun'. Scrie scenariul el însuşi. Nu mai scrisese un scenariu de ceva vreme, aşadar, faptul că el scrie acum ceva pentru noi este un lucru fantastic", a declarat Jeffrey Katzenberg.



Potrivit dezvăluirilor sale, Steven Spielberg a scris deja "cinci sau şase episoade (pe care fondatorul Quibi le numeşte "capitole", la fel ca în cazul cărţilor) dintr-o poveste care va avea 10-12 episoade". Noul serial este dezvoltat sub titlul "Spielberg's After Dark".



Steven Spielberg dezvoltă în această perioadă şi un serial de antologie, "Amazing Story", pentru un alt producător de conţinuturi, Apple TV Plus.



Celebrul cineast american a avut însă o solicitare mai puţin obişnuită legată de noul serial horror. El doreşte ca utilizatorii platformei Quibi să poată să vadă noul serial doar în timpul nopţii. Ţinând cont de faptul că dispozitivele mobile pot să monitorizeze locul în care se află utilizatorul - şi să ţină evidenţa momentelor în care Soarele răsare şi apune în fiecare regiune a lumii -, Jeffrey Katzenberg şi Meg Whitman le-au lansat inginerilor din echipa lor provocarea de a veni cu o idee care să permită vizionarea acestui serial horror doar pe durata nopţii.



Rezultatul este acesta: un ceas va apărea pe ecranele dispozitivelor mobile şi cronometrează momentul până când Soarele apune, indiferent de locul în care se află utilizatorul, până când timpul rămas ajunge la momentul zero. Apoi, cronometrul porneşte din nou şi funcţionează până la răsăritul Soarelui - iar episodul din data calendaristică respectivă rămâne valabil spre vizionare doar până în noaptea următoare.



Platforma Quibi, al cărei nume reprezintă o prescurtare de la "Quick Bites", a strâns deja 1 miliard de dolari de la mai mulţi investitori şi va fi lansată pe 6 aprilie 2020. Iniţiatorii ei speră să declanşeze "o a treia generaţie de filme narative", după generaţia producţiilor cinematografice şi a celor de televiziune. Însă proiectele sale nu trebuie denumite "programe în format scurt", a prevenit Jeffrey Katzenberg.



"Ceea ce va produce Quibi nu înseamnă cu adevărat conţinut în format scurt. Punem ştiinţele să lucreze împreună. Capitolele sau actele intră în pauză după 7-10 minute. Sunt turnate în mod special pentru a fi vizionate pe fugă. Dacă eşti un tânăr de 25-35 de ani, după ce te trezeşti ajungi să te uiţi pe smartphone timp de peste cinci ore", a dezvăluit Jeffrey Katzenberg.



La lansare, Quibi oferă o perioadă de probă de două săptămâni cu acces gratuit şi va include în oferta sa iniţială opt producţii din categoria "super premium" disponibile spre vizionare imediată. După aceea, vor exista 26 de "producţii-far", care vor fi încărcate pe noua platformă în fiecare zi de luni în primul an după lansarea platformei.



Renumitul producător hollywoodian spune că aceste proiecte vor reprezenta un echivalent pentru ceea ce a însemnat "House of Cards" pentru Netflix şi "The Handmaid's Tale" pentru Hulu.



În plus, Quibi va oferi abonaţilor "o mare varietate de programe alternative, fără scenarii" şi o emisiune de ştiri intitulată "Daily Essentials".



În total, Quibi va oferi 125 de conţinuturi pe săptămână - aproximativ 7.000 în primul an de funcţionare.



La lansarea sa de pe 6 aprilie 2020, Quibi va oferi două tipuri de abonamente. Primul abonament va costa 4,99 de dolari pe lună, incluzând câte o reclamă înainte de difuzarea fiecărui segment video - o reclamă de 10 secunde dacă segmentul video are o durată mai mică de cinci minute şi o reclamă de 15 secunde dacă segmentul video are o durată de 5-10 minute. Al doilea tip de abonament, ce permite vizualizarea fără niciun fel de reclame, costă 7,99 de dolari pe lună.



Pe lângă Steven Spielberg, numeroase personalităţi din industria de divertisment, precum Steven Soderbergh, Guillermo del Toro, Sam Raimi, Catherine Hadwicke, Anna Kendrick, Doug Liman, Laurence Fishburne şi Antoine Fuqua, s-au angajat să producă show-uri pentru Quibi sau să joace în serialele difuzate de viitoarea platformă online.

