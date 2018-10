Studioul Disney renunță la filmul „Star Wars” dedicat personajului Boba Fett

Studioul Disney, prin intermediul companiei de producţie Lucasfilm, a anunţat că renunţă la proiectul său privind realizarea unui film din universul 'Star Wars' avându-l pe personajul Boba Fett în prim-plan, informează blogul de specialitate Deadline, citat luni de EFE.



Studioul, după eşecul comercial înregistrat de 'Solo: A Star Wars Story', preferă să-şi concentreze eforturile asupra serialului de televiziune 'The Mandalorian', pe care îl va difuza pe platforma de streaming a Disney, disponibilă începând de anul viitor.



Informaţia apare la cinci luni după ce s-a anunţat că James Mangold va filma un lungmetraj avându-l ca protagonist pe popularul vânător de recompense din franciza galactică ''Star Wars''.



'The Mandalorian', primul serial de acţiune derivat din saga 'Star Wars', va avea numeroşi regizori de renume în fruntea episoadelor sale, precum Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard sau Taika Waititi.



Este vorba de un proiect care îl are ca scenarist şi producător executiv pe Jon Favreau (regizor al seriei 'Iron Man') şi care se axează asupra unui misterios războinic, similar lui Jango şi Boba Fett.



Povestea se desfăşoară după prăbuşirea Imperiului şi înainte de apariţia aşa numitului Prim Ordin.

