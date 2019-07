Tânărul care l-a acuzat pe Kevin Spacey de agresiune sexuală renunţă la acţiunea civilă intentată actorului

Tânărul care l-a acuzat pe Kevin Spacey de agresiune sexuală a renunţat în această săptămână la o acţiune civilă pe care o intentase în paralel contra actorului, înainte de o nouă audiere în procesul penal - potenţial delicată pentru acuzare, informează AFP.



Acest "abandon" voluntar a fost înregistrat la tribunalul din Insula Nantucket, Massachusetts - unde presupusul atac a avut loc în iulie 2016 - fără a fi oferit vreun motiv.



Gestul tânărului intervine înainte de o nouă audiere programată pentru luni în cadrul procesului penal pentru vedeta serialului "House of Cards" - potenţial jenantă pentru acuzare.



O parte din acuzaţii se bazează pe imaginile filmate cu telefonul mobil de către presupusa victimă, William Little, la acel moment în vârstă de 18 ani, în timp lucra pe post de chelner într-un restaurant, şi-l arată pe Kevin Spacey punându-i mâna pe penis.



Or, telefonul, pe care apărarea cere să îl examineze, pare în prezent de negăsit.



William Little susţine că nu l-a mai revăzut după ce l-a predat poliţiei pentru a-l examina în decembrie 2017.



Poliţia susţine însă că i-a dat ulterior telefonul tatălui victimei, însă acesta declară că nu îşi mai aminteşte să-l fi primit.



Dacă telefonul nu este livrat până la audierea de luni, judecătorul a avertizat că îl va chema pe Little să depună mărturie despre dispariţia acestuia.



Kevin Spacey, în vârstă de 59 de ani, a fost acuzat în mod oficial în ianuarie, pentru atentat la pudoare şi lovituri asupra unei persoane de peste 14 ani.



El pledează nevinovat şi se confruntă cu până la cinci ani de închisoare.



Cazul a contribuit la prăbuşirea carierei actorului, două ori recompensat cu Oscar - vizat de o serie de acuzaţii de hărţuire şi agresiuni sexuale din noiembrie 2017, în Statele Unite şi la Londra.



Spacey a fost scos din distribuţia ultimului sezon al "House of Cards" şi din cea a celui mai recent film al lui Ridley Scott, "All the Money in the World", unde a fost înlocuit în extremis de Christopher Plummer.

