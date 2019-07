„The Dead Don’t Die”, în regia lui Jim Jarmusch, din competiția oficială Cannes 2019, în deschiderea ANONIMUL

Noul film al regizorului Jim Jarmusch, „The Dead Don't Die”, prezentat în competiția oficială la Cannes 2019, deschide cea de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL, care va avea loc în perioada 5 - 11 august, la Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării.

Cel de-al 13-lea lungmetraj al regizorului Jim Jarmusch, reprezentant de marcă al cinematografiei americane independente și câștigător a cinci premii la Cannes de-a lungul carierei, este o comedie cu zombi ce beneficiază de o distribuție de excepție: Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloe Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Rosie Perez, Selena Gomez, RZA, dar şi doi muzicieni obişnuiţi cu universul lui Jarmusch - Tom Waits şi Iggy Pop.

„Cred că este un film furios. Nu m-am gândit la asta până acum, dar cred că este. M-am săturat de filme cu zombi. Adică, adevărații zombi se plimbă printre noi, fără să le pese de nimic, lăsând ca sfârșitul lumii să se întâmple. Există o replică în „Only Lovers Left Alive”, când cuplul vorbește despre oameni care se transformă în zombi - pentru că nu sunt conștienți de ce se întâmplă în jurul lor. Și uitați-vă cât de inconștientă este lumea astăzi despre sfârșitul iminent. Este trist și exasperant. Și m-am fucking săturat.”, spune Jim Jarmusch.

Competiția de lungmetraj ANONIMUL 2019, a cărei selecție este realizată de Ludmila Cvikova, reunește șase titluri: „Working Woman” (r. Michal Aviad, Israel, 2018), „The Best of Dorien B.” (r. Anke Blondé, Belgia, 2019), „Transnistra” (r. Anna Eborn, Suedia - Danemarca - Belgia, 2019), „The Father” (r. Kristina Grozeva, Petar Valchanov, Bulgaria - Grecia, 2019), „Tehran: City of Love” (r. Ali Jaberansari, Iran - Marea Britanie - Olanda, 2019) și „Monștri.” (r. Marius Olteanu, România, 2019).

Nici concertele ANONIMUL nu lipsesc din programul acestei ediții. Muse Quartet, Karpov not Kasparov, “Sinicika”- Grupul Vocal al Comunității Rușilor Lipoveni din Mila 23, și Gojira cu Planet H sunt artiștii ce vor urca pe scena din Green Dolphin Camping.

Reunite în programul intitulat Fluidități, Studio Video Art prezintă în cadrul ANONIMUL patru documentare de și despre artă, care ating teme precum artele plastice, muzica, tradițiile culturale și meșteșugurile: „Pangrati - Nouă personaje în căutarea unui atelier” (r. Laurențiu Damian, 2017), „Muzică de petrecere” (r. Andrei Teodorescu, 2017), „Statuile nu mor. Eu da?” (r. Francis Mraz, 2014) și „Cu ochii-n lut” (r. Hadrian Gavriluțiu, 2015). Proiecțiile vor fi urmate de discuții cu autorii filmelor.

„Filmul de artă nu este un film de nișă, e ca un concert cameral considerat drept eveniment de nișă, comparativ cu o simfonie cântată de o mare orchestră. Asta am încercat noi la Studioul Video Art, să lucrăm filme cu mărturii despre artiști, despre oameni de cultură, despre tradiții și obiceiuri, despre locuri religioase sau locuri tainice, încărcate de istorie, dar privite… altfel, în așa fel încât imaginea să surprindă ce nu poate vedea orice privitor.”, spune profesorul Laurențiu Damian.