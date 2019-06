„The Golden Glove” - thrillerul șoc al lui Fatih Akin despre un criminal în serie, din 21 iunie în cinema

„The Golden Glove”/„Mănușa de Aur”, cel mai nou film semnat de Fatih Akin, un thriller șocant despre Fritz «Fiete» Honka, criminalul în serie care a ultragiat Hamburgul în anii ‘70, ajunge pe marile ecrane din România din 21 iunie.

Inspirat de un caz real și având la bază bestsellerul scris de Heinz Strunk, „The Golden Glove” spune povestea lui Fritz «Fiete» Honka (Jonas Dassler), un ucigaș în serie care ataca femeile din districtul felinarelor roșii din Hamburg, atrăgându-le în apartamentul său din mansardă.

Teribil de incomod, nerecomadat sensibililor și interzis minorilor, „The Golden Glove” a șocat audiența încă de la premiera din cadrul Festivalului de Film de la Berlin prin abordarea deosebit de brutală a vieții mizere și crimelor teribile înfăptuite de Fritz «Fiete» Honka.

La prima vedere, Fritz „Fiete” Honka este un ratat demn de milă. Bărbatul cu fața distrusă își petrece nopțile la „Mănușa de Aur”, barul din cartier, în timp ce urmărește femei singure. Niciunul dintre obișnuiții barului nu suspectează că aparent inofensivul Fiete este, de fapt, un monstru. Filmul lui Fatih Akin spune povestea reală a lui Fritz Honka, un bărbat care a ucis și dezmebrat cel puțin patru femei, și a barului său preferat, unde cântecele germane siropoase fac bețivii să lăcrimeze, iar alcoolismul este un reflex împotriva suferinței și a nostalgiei.

Bulversant și tulburător, filmul regizorului german de origine turcă Fatih Akin îl are în rolul principal pe tânărul și atrăgătorul actor Jonas Dassler, în vârstă de doar 23 de ani. De nerecunoscut sub machiajul special, care a adus și un premiu acestei pelicule, Jonas Dassler se metamorfozează într-un psihopat alcoolic, sadic și declasat, care a terorizat Hamburgul în anii ‘70.

Despre scenaristul și regizorul Fatih Akin

Debutul internațional al lui Fatih Akin s-a produs odată cu filmul „Head-On”, câștigător al Ursului de Aur. A documentat diversitatea scenei muzicale din Istanbul în „Crossing the Bridge – The Sound of Istanbul”, iar filmul său din 2007, „The Edge of Heaven”, a câștigat premiul pentru Cel mai bun scenariu la Festivalul de la Cannes. În 2017, Fatih Akin a obținut cel mai mare succes al său de până acum, cu filmul „In the Fade”, cu Diane Kruger. Printre alte premii, producția a primit Globul de Aur pentru Cel mai bun film străin și Premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Cannes. Cel mai nou film al său, „The Golden Glove”/„Mănușa de Aur”, a avut premiera anul acesta, la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, iar din 21 iunie va rula pe marile ecrane din România.