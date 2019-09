"The Lighthouse" se vede în România la Dracula Film Festival

În perioada 16-20 octombrie, la Brașov, va avea loc ediția a VII-a Dracula Film Festival, festival internațional de film fantastic.

Timp de cinci zile, pasionații de filme horror și fantasy vor putea să vadă în cadrul Dracula Film Festival cele mai noi și apreciate filme de gen. Filme în premieră națională, competițiile de lung și scurt metraj sau competiția Dracula Digital, sunt doar câteva dintre secțiunile festivalului de film de la Brașov.

Filmul eveniment al celei de-a VII-a ediții Dracula Film Festival este producția americană THE LIGHTHOUSE, care s-a văzut prima dată în acest an la festivalul de film de la Cannes, unde a și câștigat premiul Federației Internaționale a Criticilor de Film, FIPRESCI.

Filmul este regizat de Robert Eggers, creatorul horror-ului de succes The Witch, lansat în 2015, care a fost recompensat cu 43 de premii. În rolurile principale îi întâlnim pe Willem Dafoe și Robert Pattinson. Pe Dafoe îl știm, mai ales, din filmele lui Lars von Trier. Actorul a fost nominalizat la 4 premii Oscar pentru filmele At Eternity’s Gate (2018), The Florida Project (2017), Shadow of the Vampire (2000) și Platoon (1986). Robert Pattinson a intrat în atenția publicului prin rolul lui Edward Cullen, vampirul din saga Twilight (2008), iar talentul său a fost confirmat ulterior prin colaborarea cu cineaşti ca David Cronenberg (Maps to the Stars), James Gray (The Lost City of Z) sau Claire Denis (High Life).

THE LIGHTHOUSE este filmat în alb-negru, și acțiunea se desfășoară pe o insula în New England în anul 1890, unde doi paznici de far, Thomas Wake (Willem Dafoe) și Ephraim Winslow (Robert Pattinson) își pierd mințile în izolare.

,,Robert Pattinson vs. Willem Dafoe. Este atât de simplu și excelent.” – Gregory Ellwood, The Playlist;

,, Mitic și mistic.” – Luke Hicks, Film School Rejects;

,,Orbitor și periculos.” – Peter Bradshaw, The Guardian.

Filmul va avea premiera mondială vineri, 18 octombrie, iar în România se vede exclusiv la Dracula Film Festival, la Gala de decernarea Premiilor DFF, sâmbătă 19 octombrie, la Centrul Cultural Reduta din Brașov.