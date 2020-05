The Waiting Room. În așteptarea One World Romania - ediția a 13-a

Ediția a 13-a a Festivalului One World Romania, amânată din luna martie, se va desfășura în perioada 21-30 august, la București. Ea va avea cu siguranță o componentă online importantă, dar cum interacțiunea directă cu publicul și cu invitații fac parte din spiritul festivalului, lucrăm intens pentru a putea s-o organizăm inclusiv în spații de proiecție convenționale. Pentru a îndulci următoarele luni de așteptare, vă propunem proiectul The Waiting Room, care va consta în discuții cu o parte din personalitățile pe care le vom celebra cu ocazia viitoarei ediții a festivalului.

Începând de vineri 5 iunie, o dată la două săptămâni, vom organiza dezbateri cu o parte din invitații ediției cu numărul 13 a festivalului. Vom discuta atât filmele lor anterioare, dintre care unele vor fi disponibile pe platforma Eventbook cu o săptămână înainte de întâlnirea online, cât și noile lor proiecte, pe care vom avea ocazia să le vizionăm împreună la sfârșitul lui august.

Vom începe această serie vineri 5 iunie la ora 20.00 printr-un dialog online, pe pagina noastră de Facebook, cu regizoarea anglo-americană Irene Lusztig, al cărei interes în recuperarea, recontextualizarea și, în esență, în reînsuflețirea multiplelor istorii neoficiale este evident în cele două filme care sunt disponibile de astăzi pe platforma Eventbook: Reconstituirea(Reconstruction, 2001), care explorează destinul ieșit din comun al Monicăi Sevianu, bunica regizoarei, implicată în jaful băncii naționale din 1959 și condamnată la patruzeci de ani de închisoare, și Arhivele maternității (The Motherhood Archives, 2013), un film eseu despre constructul social și istoric legat de maternitate și evoluțiile sale de-a lungul secolului al XX-lea. La festival vom putea viziona cel mai recent film al Irenei Lusztig, Cu drag, sora ta (Yours in Sisterhood, 2018), care creează o punte între două epoci de femei din Statele Unite ale Americii.

Ulterior, pe 19 iunie, ne vom întâlni cu Claire Atherton, fidela monteuză a cineastei belgiene Chantal Akerman, căreia îi este dedicată prima retrospectivă a ediției 13 a festivalului. Cea de-a doua retrospectivă din cadrul festivalului îl onorează pe documentaristul american Ross McElwee, care ni se va alătura de asemenea în cadrul The Waiting Room pe 3 iulie. La discuție va participa și Claire Simon, al cărui film fluviu Satul (Le Village, 2019), despre transformarea sătucului Lussas într-un centru al creației documentare, va fi difuzat în cadrul festivalului. Iar pe 17 iulie, îi vom avea alături pe Mehelli Modi, coordonatorul Second Run, una dintre cele mai importante case de distribuție a filmelor de artă, și pe Radu Jude, ale cărui ultime două explorări neconvenționale ale istoriei naționale, Tipografic Majuscul și Ieșirea trenurilor din gară, se vor vedea de asemenea la ediția a 13-a.

Așadar, lunile de vară vor fi pline și vă vor deschide apetitul, sperăm noi, pentru surprizele pe care vi le pregătim pentru ediția propriu-zisă a festivalului. Dar până pe 21 august, nu ratați întâlnirile noastre de vineri seară, o dată la două săptămâni, unde vă rugăm să-i primiți pe invitații festivalului cu entuziasm și curiozitate.

Biletele la film costă 10 lei sau 5 lei - preț redus pentru studenți, pensionari și persoane cu dizabilități. Pentru vizionare şi achiziție trebuie să aveți sau să vă creați un cont Eventbook. Fiecare utilizator va avea 48 de ore după achiziționarea biletului sau folosirea codului de bare de pe abonamente pentru a viziona filmul.

Cei care au achiziționat abonamente generale pentru OWR #13 vor putea viziona gratuit toate filmele din cadrul The Waiting Room. Cei care doresc să susțină echipa OWR, având astfel acces gratuit la evenimentele asociației, pot deveni Prieteni OWR.