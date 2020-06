The Waiting Room. Întâlnire online cu Irene Lusztig

În așteptarea noii ediții a festivalului One World Romania, care se va desfășura între 21 și 30 august, lansăm un nou proiect menit să vă stimuleze curiozitatea: The Waiting Room - o serie de întâlniri online cu câteva dintre personalitățile din lumea documentarului mondial pe care ne propunem să le celebrăm la OWR13. Prima sesiune va avea loc vineri 5 iunie, de la ora 20.00, când vom avea plăcerea să dialogăm cu cineasta anglo-americană Irene Lusztig.

Din două în două săptămâni, ne vom întâlni vineri seară cu unul sau cu mai mulți astfel de invitați speciali, iar câteva dintre filmele lor vor fi accesibile pe platforma Eventbook, cu o săptămână înainte. Discuția online se va concentra atât pe aceste realizări mai vechi, cât și pe cele mai noi proiecte ale lor, care vor fi proiectate în cadrul festivalului.

Lansăm proiectul printr-o întâlnire specială cu Irene Lusztig, o cineastă anglo-americană de origine română a cărei operă este o încercare constantă de recuperare a imaginilor trecutului pentru a citi printre rândurile acestora istoriile neoficiale, nespuse, și a le returna multiplicitatea lor de sensuri. Munca ei începe deseori printr-o explorare minuțioasă a unei cantități impresionante de arhive audiovizuale legate de o tematică sau de un moment istoric - pluralitatea perspectivelor pe care astfel de imagini, decontextualizate și recontextualizate, nu ratează să le provoace este precis ceea ce caută cineasta. Subiectele ei de predilecție sunt feminismul, limbajul și istoria percepției și atitudinilor față de femei și de corpurile acestora.

Primul lungmetraj al Irenei Lusztig, Reconstituirea (Reconstruction, 2001), retrasează destinul bunicii cineastei, Monica Sevianu, care a fost implicată alături de soțul ei în „afacerea Ioanid”: jaful armat din 1959 al unui vehicul al Băncii Naționale care transporta peste un milion de lei. Acesta s-a soldat cu arestarea făptașilor, care au fost puși să-și interpreteze propriile roluri într-un film cu caracter educativ, și executarea tuturor, cu excepția Monicăi, care a fost condamnată la închisoare pe viață. Spectatorii români s-ar putea să fie familiarizați cu subiectul prin intermediul documentarului din 2004 al lui Alexandru Solomon, Marele jaf comunist, și al filmului de ficțiune realizat de Nae Caranfil în 2014, Closer to the Moon. Dar Reconstituirea Irenei Lusztig vibrează cu acea sensibilitate unică pe care o dă legătura directă, chiar intimă, dintre un cineast și subiectul filmului său.

Următorul său film, Arhivele maternității (The Motherhood Archives, 2013), este un documentar experimental care combină filme de arhivă despre perioada sarcinii, naștere și creșterea copiilor din diverse perioade ale secolului al XX-lea și material contemporan, formând un eseu complex, ce problematizează diversele aspecte ale maternității: cel identitar, cel ideologic, cel de stadiu biologic și de stare psihologică, și, în filigran, cel de experiență intimă și unică.

Ambele filme sunt disponibile pe platforma Eventbook.

Cel mai recent film al său se intitulează Cu drag, sora ta (Yours in Sisterhood, 2018) și prezintă zeci de femei din regiuni diferite ale Statelor Unite ale Americii, de vârste, rase, etnii și din clase sociale amestecate, citind în fața aparatului de filmat scrisori trimise de alte femei, cu o jumătate de secol în urmă, redacției Ms., prima revistă feministă mainstream. Documentarul creează astfel un pod între epoci și între manifestări feministe. Filmul va fi proiectat în cadrul ediției cu numărul 13 a festivalului One World Romania.

Prin urmare, vineri de la ora 18.00, vom difuza în live streaming pe pagina noastră de Facebook primul film al Irenei Lusztig, Reconstituirea.

De la 20.00 (ora României), veți putea urmări discuția cu cineasta sau, dacă doriți să participați activ, puteți să vă conectați pe Zoom la link-ul următor, între 19.40 și 19.50: https://us02web.zoom.us/j/81664031821

Ni se vor alătura de asemenea Irina Trocan, critic de film, și Alexandru Solomon, cineast și directorul asociației One World Romania, iar moderatori vor fi Andrei Rus și Vanina Vignal.