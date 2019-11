The Witcher a fost reinnoit cu un al doilea sezon

Netflix a anunțat astăzi al doilea sezon The Witcher, noua drama fantasy bazată pe seria de romane best-seller.

Showrunner-ul Lauren Schmidt Hissrich a menționat: „Mă bucură faptul că, înainte ca fanii să vadă primul sezon, putem confirma întoarcerea pe Continent și continuarea poveștilor lui Geralt, Yennefer și Ciri, pentru a demonstra în continuare munca extraordinară a actorilor și echipei.”

Cel de-al doilea sezon va începe producția în Londra, la începutul anului 2020, pentru o lansare planificată în 2021.

Actorii Henry Cavill (Mission Impossible - Fallout, Man of Steel) în rolul Geralt of Rivia, Anya Chalotra (The ABC Murders, Wanderlust) în rolul Yennefer și Freya Allan (The Third Day, Into The Badlands) care o va interpreta pe Ciri se vor întoarce în sezonul 2.

The Witcher sezonul 2 va avea opt episoade, la fel ca primul sezon.

Producători executivi pentru sezonul doi vor fi Lauren Schmidt Hissrich, Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub și Jarosław Sawko. Regizorii și actorii din rolurile secundare vor fi confirmați ulterior.

Despre The Witcher:

Bazat pe best-sellerul fantasy cu același nume, THE WITCHER este o poveste epică despre destin și familie. Povestea a trei destine care se întrepătrund în lumea vastă a Continentului, unde oamenii, elfii, witcherii, gnomii și monștrii se luptă pentru a supraviețui și evolua și acolo unde binele să răul nu sunt ușor de identificat.

Henry Cavill (Mission Impossible - Fallout, Justice League), cap de afiș în saga The Witcher, va juca rolul lui Geralt din Rivia, alături de personajele principale, Anya Chalotra (The ABC Murders, Wanderlust) în rolul lui Yennefer și Freya Allan (The War of the Worlds, Into The Badlands) în rolul Ciri. Alte personaje anunțate anterior sunt: Jodhi May (Game of Thrones, Genius) în rolul lui Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude) în rolul Eist, Adam Levy (Knightfall, Snatch) îl va interpreta pe Mousesack, MyAnna Buring (Ripper Street, Kill List) care o va juca pe Tissaia, Mimi Ndiweni (Black Earth Rising) în rolul Fringilla, Therica Wilson-Read (Profile) în rolul Sabrina, Emma Appleton (The End of The F**king World) ca Renfri, Eamon Farren (The ABC Murders, Twin Peaks) în rolul lui Cahir, Joey Batey (Knightfall, Strike) va fi Jaskier, Lars Mikkelsen (House of Cards, Sherlock) ca Stregobor, Royce Pierreson (Wanderlust, Judy) o va interpreta pe Istredd, Maciej Musiał (1983) va fi Sir Lazlo, Wilson Radjou-Pujalte (Jamillah & Aladdin, Dickensian) în rolul Dara și Anna Shaffer (Harry Potter) o va interpreta pe Triss.