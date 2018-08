 Thriller-ul 'Mile 22: Misiune secretă' a luat cu asalt cinematografele nord-americane

Thriller-ul 'Mile 22: Misiune secretă' este principala noutate din cinematografele nord-americane în acest sezon tradiţional sărac în premiere. Titlurile de pe afişele marilor ecrane sunt completate de comediile 'Crazy Rich Asians' şi 'Juliet, Naked', de filmul epic 'Alpha' şi de drama 'The Wife', potrivit site-ului IMDB.



În filmul de acţiune şi suspans 'Mile 22: Misiune secretă', regizat de Peter Berg (Lone Survivor), agentul secret american (Mark Wahlberg), ajutat de o trupă de comando, trebuie să scoată din ţară un ofiţer de poliţie misterios, ce deţine informaţii importante.



Alături de Mark Wahlberg mai joacă actorii Lauren Cohan şi John Malkovich.



O altă premieră este şi filmul de comedie 'Crazy Rich Asians'. În această comedie romantică, o ecranizare a romanului omonim scris de Kevin Kwan, trei familii înstărite din China se pregătesc pentru nunta anului.



Filmul, regizat de Jon M. Chu, are o lungă distribuţie din care se evidenţiază actorii Constance Wu şi Michelle Yeoh



Filmul 'Alpha', în regia lui Albert Hughes, este o poveste epică despre supravieţuire care se desfăşoară în urmă cu 20.000 de ani, în timpul ultimei ere glaciare. În cadrul primei sale vânători, considerată o iniţiere a celui mai de elită grup al tribului său, tânărul Keda (Kodi Smit-McPhee) este rănit şi considerat mort după ce o vânătoare de bizoni sfârşeşte groaznic.



Trezindu-se rănit, singur şi departe de satul său, el trebuie să înveţe să supravieţuiască şi să navigheze prin sălbăticia aspră şi neiertătoare. În timp ce dezvoltă o prietenie cu un lup, ei învaţă să se bazeze unul pe altul pentru a vâna, a face faţă nenumăratelor pericole şi pentru a-şi găsi drumul spre casă înainte ca iarna neiertătoare să sosească.



Din distribuţie mai fac parte actorii Natassia Malthe, Leonor Varela şi Jóhannes Haukur Jóhannesson



O altă ecranizare este şi 'Juliet, Naked', o adaptare a romanului lui Nick Hornby - o poveste în cheie comică despre idolatrizare, fani, obesesie şi despre complexitatea relaţiilor moderne.



Filmul urmăreşte viaţa lui Annie şi povestea ei de dragoste cu Tucker Crowe, un muzician a cărui glorie a apus, şi care, de asemenea, se întâmplă să fie subiectul obsesiei muzicale a lui Duncan, fostul iubit.



Filmul, a cărei premieră este limitată, este regizat de Jesse Peretz şi este interpretat magistral de actorii Rose Byrne şi Ethan Hawke.



O altă premieră limitată este şi 'The Wife', o dramă în care joacă legendarii actori Glenn Close şi Jonathan Price.



După 40 de ani de căsătorie, Joan şi scriitorul Joe Castleman (interpretaţi de Close şi Jonathan Pryce) par perfecţi unul pentru celălalt, însă un telefon neprevăzut informând cuplul că soţul a câştigat premiul Nobel pentru Literatură este detonatorul unei crize a ceva ce pare să afecteze de mult timp soţia.



Filmul, în regia suedezului Björn Runge, se bazează pe un scenariu scris de Jane Anderson şi este o adaptare a romanului lui Meg Wolitzer.



În film, Joe este considerat unul din marii romancieri americani actuali, în timp ce soţia sa este cea care face mari eforturi intelectuale şi diplomatice pentru a se asigura că tot ceea ce îl înconjoară pe soţul ei funcţionează la perfecţie.



Filmul prezintă sacrificiile pe care a fost nevoită să le facă soţia, care dorea să devină scriitoare, pentru a face să funcţioneze căsătoria lor - care sfârşeşte prin a deveni toxică - şi deciziile care au afectat profund relaţia lor de cuplu, începând cu propriul lor fiu. AGERPRES