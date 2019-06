TIFF Unlimited - filme și muzică sub clar de lună, în București

După TIFF 2019, continuăm experiența de festival atât on-line pe TIFF Unlimited, platforma de streaming a Festivalului Internațional de Film Transilvania, accesibilă pe unlimited.tiff.ro, cât și off-line, în cadrul evenimentului TIFF Unlimited - filme și muzică sub clar de lună, care va avea loc în week-end-ul 21 - 23 iunie la Verde Stop Arena din București.

Timp de trei zile, de la ora 20.00, amatorii de proiecții cinematografice în aer liber sunt așteptați la Verde Stop Arena (Barbu Văcărescu 162 - 164), București, cu o selecție inedită de filme din programul TIFF 2019, producții premiate la marile festivaluri internaționale, filme nelansate sau care încă rulează în cinema, precedate de concerte ale unora dintre cele mai emblematice formații de alternative românesc: The Mono Jacks (vineri), Dimitri’s Bats, Robin and The Backstabbers (sâmbătă) și Byron (duminică).

În programul evenimentului vor putea fi văzute filme ce au atras atenția la TIFF 2019, cum sunt Generația Woodstock (Woodstock: Three Days that Defined a Generation), care a beneficiat de o proiecție unică în cadrul festivalului și care, momentan, este cel mai vizionat film din cele 50 de titluri disponibile pe unlimited.tiff.ro, Parking, cel mai nou film al lui Tudor Giurgiu, prezentat în deschiderea TIFF.18, despre un poet român emigrat ilegal în Spania, sau thrillerul politic Jocuri de putere (El reino) al spaniolului Rodrigo Sorogoyen, din filmografia căruia puteți vedea Stockholm pe TIFF Unlimited.

Din competiția festivalului, la TIFF Unlimited - filme și muzică sub clar de lună spectatorii vor putea vedea Un om fidel (L'homme fidèle), câștigător al Premiului Special al Juriului, ce îi are în rolurile principale pe Louis Garrel, Laetitia Casta și Lily-Rose Depp - distribuit în România de Independența Film, în cinema din 20 septembrie - și Fără sfârșit (Sin fin), o poveste de dragoste în cheie SF, de la Cesar și José Esteban Alenda, în care protagonistul călătorește în timp pentru a repara greșeala cu consecințe tragice din trecut.

TIFF Unlimited - filme și muzică sub clar de lună se va încheia duminică seara cu proiecția documentarului Diego Maradona, realizat de Asif Kapadia despre legendarul fotbalist argentinian, film ce a avut premiera în această primăvară la Cannes.

TIFF Unlimited, platforma de streaming online a Festivalul Internațional de Film Transilvania ce continuă online experiența de festival, numără deja peste 1,400 de abonați și are, pentru moment, un catalog de 50 de titluri, disponibile doar pe teritoriul României.

Platforma TIFF Unlimited oferă acces, oricând și oriunde, doar pe teritoriul României, la filme din toată lumea, conținutul fiind dinamic, cu filme noi la fiecare două săptămâni.