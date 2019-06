TIFF Unlimited, platforma de streaming care continuă online experiența festivalului

La cea de-a 18-a ediție, Festivalul Internațional de Film Transilvania lansează prima platformă de streaming ce continuă online experiența de festival: TIFF Unlimited - produs unic atât în România, cât și în rândul festivalurilor din Europa Centrală și de Est.

TIFF Unlimited, proiect de anvergură care completează lista inițiativelor propuse anual pentru promovarea cinematografiei românești și internaționale, este o platformă de streaming (VoD) care permite abonaților accesul la filme din selecția festivalului, precum și filme de autor, independente sau premiate, indisponibile pe alte canale. „The festival must go on. Anytime. Online” este mesajul TIFF Unlimited, care marchează un nou nivel de responsabilitate asumat de organizatori în promisiunea de a aduce filmele TIFF în fața cât mai multor spectatori, oferindu-le acces, oricând și oriunde, doar pe teritoriul României, la filme din toată lumea, de pe mai multe device-uri.

„Ne dorim de multă vreme să continuăm experiența TIFF în mediul online, fiindcă publicul și-a dorit să revadă filme din festival sau să vadă filme pe care le-a ratat, iar TIFF Unlimited este vehiculul care le aduce tuturor cinefililor, indiferent dacă au ajuns sau nu la TIFF, propriul festival de film acasă”, spune Tudor Giurgiu, directorul Festivalului Internațional de Film Transilvania.

TIFF Unlimited, primul serviciu de streaming (SVoD) lansat de un festival de film din România și singurul produs de acest gen din Europa Centrală și de Est, este un proiect dezvoltat cu ajutorul PitechPlus, furnizor de aplicații software.

„Am contribuit la dezvoltarea TIFF Unlimited pentru că ne numărăm printre fanii TIFF și ne-am dorit să fim parte dintr-un proiect ce oferă cinefililor ocazia de a vedea filme la care poate nu au acces în cinematografe, accesibile oriunde și oricând. Expertiza noastră în domeniul dezvoltării de streaming video ne-a permis să alegem cea mai bună soluție tehnologică pentru platforma TIFF Unlimited. Vom continua să participăm ca parteneri tehnici la evoluțiile viitoare ale proiectului în vederea construirii unei platforme care să acompanieze deschiderea activității TIFF către noile tehnologii”, a declarat Bogdan Herea, fondator PitechPlus.

Oferta VoD

TIFF Unlimited oferă accesul la un catalog de titluri unanim apreciate, filme reper pentru cinematograful de artă al ultimului deceniu, premiate sau prezentate în marile festivaluri internaționale: Melancholia (r. Lars von Trier), Son of Saul (r. László Nemes), Marshland (r. Alberto Rodríguez), The Tribe (r. Miroslav Slaboshpitsky), A Separation (r. Asghar Farhadi), Blue is The Warmest Color (r. Abdellatif Kechiche), Holy Motors (r. Leos Carax), Nymphomaniac: vol. 1 și Nymphomaniac: vol. 2 (r. Lars von Trier), Wild Tales (r. Damián Szifron), Enter The Void (r. Gaspar Noé), All These Sleepless Nights (r. Michal Marczak), Rams (r. Grímur Hákonarson), Undeva la Palilula (r. Silviu Purcărete), Despre oameni și melci (r. Tudor Giurgiu) și Câinele japonez (r. Tudor Cristian Jurgiu). Pentru cei care nu reușesc să ajungă la TIFF, platforma include și câteva titluri de ultimă oră, care se regăsesc în selecția ediției curente: Woman at War (r. Benedikt Erlingsson), Pause (r. Tonia Mishiali), The Coming Back Out Ball Movie (r. Sue Thomson), Too Late To Die Young (r. Dominga Sotomayor Castillo).

Trofeul Transilvania, pentru „Monos”

Filmul columbian "Monos", de Alejandro Landes, a câştigat Trofeul „Transilvania", la gala TIFF ce a avut loc, sâmbătă seara, la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca. Premiul este în valoare de 15.000 de euro. În „Monos", opt membri adolescenţi ai unei trupe de gherilă şi ostatica lor se ascund în munţi. Uciderea accidentală a preţioasei lor vaci, Shakira, va declanşa o sângeroasă luptă pentru supravieţuire.

În cadrul Galei TIFF, directorul artistic al festivalului, Mihai Chirilov, a vorbit despre faptul că în prezent se vorbeşte „prea mult" despre politică. În acest context, el a afirmat că a selectat în competiţia TIFF de anul acesta filme care „nu fac politică, ci fac cinema. (...) Cred că este important; vorbesc despre relaţii, vorbesc despre noi", a punctat Chirilov.

Premiul de excelenţă i-a revenit actorului Marcel Iureş.

Din 6 iunie, pe unlimited.tiff.ro, cinefilii pot viziona filme din selecția TIFF 2019, selecții din anii anteriori, precum și filme premiate din portofoliul companiilor de distribuție din România.

TIFF Unlimited propune publicului lungmetraje premiate în marile festivaluri ale lumii, filme străine și românești apreciate de jurii și de public deopotrivă, filme curajoase, radicale sau controversate din genuri și contexte socio-politice diferite, dar și povești intime și speciale ca acelea din competiția acestui an. Platforma de streaming va include filme noi în fiecare lună, astfel încât experiența festivalului continuă, de fapt, pe tot parcursul anului

Mihai Chirilov, director artistic TIFF