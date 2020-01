Tragedie în lumea filmului. Un mare scenarist american a murit la vârsta de 89 de ani

wikipedia

Scenaristul american Buck Henry, cel care a scris textul filmului "The Graduate" (Absolventul -1967), a murit miercuri la vârsta de 89 de ani într-un spital din Los Angeles, potrivit portalului de specialitate Deadline.

Acesta a decedat la spitalul Cedars-Sinai Health Center în urma unei crize cardiace.



Cariera lui Henry (New York, 1930) a avut în centrul său scenariul pentru filmul "The Graduate", regizat de Mike Nichols, cu Dustin Hoffman în rolul unui tânăr absolvent vulnerabil emoţional şi care este este sedus de doamna Robinson (Anne Bancroft).



El a primit o nominalizare pentru cel mai bun scenariu adaptat pentru "The Graduate", însă Oscarul i-a revenit în final lui Rod Steiger pentru munca sa la filmul "In the Heat of the Night" (1967). "The Graduate" a primit şapte nominalizări la premiile Oscar, însă nu a fost recompensat decât cu o singură statuetă pentru cea mai bună regie, acordată lui Mike Nichols.



Cariera lui Henry ca scenarist include şi alte filme precum "What's Up, Doc?" (1972) în regia lui Peter Bogdanovich. Buck Henry s-a aşezat chiar şi în scaunul regizoral, colaborând de exemplu cu Warren Beatty la realizarea filmului "Heaven Can Wait" (1978), în care a jucat însuşi Beatty alături de Julie Christie.



Acest film i-a adus a doua nominalizare la premiile Oscar lui Henry, de data acesta la categoria regizor, însă statueta i-a scăpat din nou printre degete, revenindu-i lui Michael Cimino pentru filmul "The Deer Hunter" (1978).



Henry a fost de asemenea co-realizator, împreună cu Mel Brooks, la popularul show de televiziune "Get Smart".



Tot pe micile ecrane, el a fost una dintre personalităţile constante invitate în primii ani de difuzare a emisiunii "Saturday Night Live", considerată unul dintre programele comice cele mai longevive din televiziune şi care se emite din 1975.

AGERPRES