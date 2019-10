Trei zile dedicate profesioniștilor din industria cinematografică mondială, la Astra Film Festival 2019

Festivalul Internațional Astra Film de la Sibiu este o experiență revelatoare atât pentru publicul larg, dornic să exploreze noi realități ale lumii întregi prin selecția de filme propusă, cât și pentru tinerii regizori prin programul de dezvoltare de proiecte de film documentar. DocTank, programul special dedicat profesioniștilor din industrie, va avea loc în cadrul Astra Film Festival, între 17 și 19 octombrie, și include dezbateri, ateliere, evenimente, prezentări și oportunități de networking.

Programul DocTank reunește timp de 3 zile la Sibiu regizori, atât consacrați cât și începători, studenți la facultățile de profil, producători, distribuitori și cumpărători, reprezentanți ai festivalurilor și alți experți din industrie, din Europa și din lume, pentru o serie de întâniri productive.

Din cadrul DocTanks face parte și Astra Film Lab, un workshop intensiv în care vor fi expuse 10 proiecte în derulare ale unor tineri creatori din România, Italia, Bulgaria, Republica Moldova, Cehia și Ucraina, în fața unor reprezentanți de marcă ai industriei, printre care se numără: Gabriela Bussmann (producător), Olivia Cooper-Hadjian (din partea festivalului Cinéma du Réel), Alina David (producător HBO), Aleksandar Govedarica (distribuitor), Martin Horyna (din partea Festivalului Internațional Karlovy Vary), Monica Lăzurean-Gorgan (producător), Hanka Kastelicová (producător executiv de documentare HBO Europa), Irina Malcea (producător), Sorin Manu (producător), Cornelia Popa (manager CineLab), Adam Paplinski (producător), Katarzyna Szarecka (consultant Pitch the Doc), Elena Santamaria (producător) sau Valentina Miu (coordonator MEDIA Desk România). Tutorii din acest an ai programului Astra Film Lab sunt Irina Maldea (cu o experiență de peste 30 de ani în industrie), Brendan Culleton (producător și regizor) și Michael Treves (producător și distribuitor). Proiectele câștigătoare vor primi premii de dezvoltare, post-producție și marketizare digitală.

În acest an, DocTank face echipă cu Pitch the Doc, platformă online de pitching, programând un workshop care maximizează șansele de succes ale regizorilor care au un proiect în dezvoltare, ce va avea loc joi, 17 octombrie. O discuție de tip masă rotundă, ”Cum să-ți faci primul documentar”, îi va aduce față în față vineri, 18 octombrie, pe studenții interesați și regizorii cu filme în selecția oficială a ediției 2019. Întâlnirea are ca scop încurajarea împărtășirii de experiențe personale, sfaturi și posibilități pentru dezvoltare, aplicarea la ateliere și burse, moduri de organizare a unui proiect și pași de urmat după finalizarea procesului de producție al unui film. Tot vineri se vor desfășura și ”Creative Europe MEDIA”, în care vor fi prezentate oportunități de dezvoltare europene pentru documentar, și ”De la scenariu la ecran”, o discuție panel în care vor fi detaliate câteva dintre condițiile, oportunitățile și dificultățile pe care trebuie să le aibă în vedere cineaștii europeni. Discuțiile și întâlnirile de joi și vineri vor avea loc la Sala de sticlă a Filarmonicii de Stat Sibiu. Sâmbătă, 19 octombrie, la Domul din Piața Mare e programată o discuție intitulată ”Interfața. Comunicarea dintre mașini și oameni”, despre cum mesajele interacționează cu locul în care sunt expuse și despre cum ele pot fi integrate în arhitectură cu mijloace digitale ce permit o completă adaptare la spațiul tridimensional. În fiecare dintre cele trei zile de DocTank, invitații vor avea acces la Video Bar-ul de la Filarmonica de Stat Sibiu, unde vor putea fi vizionate peste 100 de filme din selecția oficială a ediției în desfășurare.

Sâmbătă, 19 octombrie, ora 19, la Filarmonica de Stat Sibiu va avea loc Gala de Decernare a Premiilor în prezența a sute de invitați. Vor fi anunțate filmele câștigătoare ale Astra Film Festival ediția 2019. Un juriu de prestigiu format din 10 profesioniști a avut misiunea dificilă de a evalua cele 46 de filme din cele 4 secțiuni competiționale: Internațional, Europa Centrală și de Est, România și DocShool. Gala de sâmbătă se va încheia cu un concert susținut de Om la lună.