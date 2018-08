Un film despre cuplul comic Stan şi Bran, proiectat în încheierea Festivalului de Film de la Londra

Un film despre cuplul comic Laurel şi Hardy (Stan şi Bran) va fi proiectat în încheierea Festivalului Internaţional de Film BFI de la Londra, potrivit Press Association.



Pelicula, intitulată ''Stan And Ollie'' şi regizată de Jon S. Baird (cunoscut pentru ''Filth''), va avea premiera mondială în cadrul galei de încheiere a festivalului din 21 octombrie.



Steve Coogan (cunoscut pentru personajul comic Alan Partridge) va interpreta rolul lui Stan Laurel şi John C. Reilly (care a jucat în ''Chicago'' şi ''Step Brothers'') pe cel al lui Oliver Hardy, într-o poveste inspirată din fapte reale despre unul dintre cele mai celebre cupluri de actori de la Hollywood.



Filmul istoriseşte călătoria celor doi actori prin Marea Britanie şi Irlanda în timpul turneului de adio organizat la începutul anilor ''50, în încheierea strălucitoarei lor cariere.



''Sunt foarte mândru că filmul va avea premiera la Londra, un oraş atât de drag mie şi pe care îl îndrăgeau şi Stan Laurel şi Oliver Hardy'', spune regizorul peliculei



'''Stan And Ollie' este la bază o poveste de dragoste între prieteni vechi care, întâmplător, sunt doi dintre cei mai emblematici comici din istoria Hollywoodului. Sunt entuziasmat că filmul va fi proiectat în închiderea festivalului şi că pot să aduc pelicula în faţa unei audienţe de festival'',a completat regizorul.



''Suntem încântaţi să avem în încheierea BFI London Film Festival acest frumos omagiu adus cuplului comic de la începutul istoriei cinematografului, Laurel şi Hardy'', spune Tricia Tuttle, directoarea artistică a festivalului.



''O poveste cu adevărat amuzantă şi emoţionantă despre o prietenie sensibilă care a durat o viaţă, filmul lui Jon Baird este, de asemenea, obligatoriu pentru cinefili, explorând ultimii ani din cariera meteorică a acestor doi interpreţi'', a mai spus aceasta.



Premiera va avea loc la Cineworld, din Leicester Square, în prezenţa protagoniştilor Coogan şi Reilly precum şi a altor actori din distribuţie.



Festivalul debutează la 10 octombrie cu cel mai recent film al regizorului Steve McQueen, ''Widows'', care îi are în distribuţie pe Viola Davis, Michelle Rodriguez, Colin Farrell, Robert Duvall şi Liam Neeson.AGERPRES