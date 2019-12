Un film mut românesc din 1925 deschide programul de cinema "Videogramele unei naţiuni" la EUROPALIA

Deschiderea oficială a programului de cinema din cadrul Festivalului EUROPALIA România, „Videogramele unei națiuni“, va avea loc pe 8 decembrie 2019, ora 19.30, la prestigiosul centru al artelor BOZAR, Bruxelles, cu proiecția filmului mut „Manasse” (1925), semnat de Jean Mihail, proiecție acompaniată live de Cvartetul Volekh.

Cvartetul va interpreta o coloană sonoră nouă, compusă exclusiv pentru Festivalul EUROPALIA, și care reflectă spiritul muzicii klezmer din România anilor ’20. Cvartetul Volekhîi are în componență pe Mihai Balabaș (vioară), Benjy Fox-Rosen (contrabas), Marian Șerban (țambal) și Shaun Williams (acordeon, caval). Cu un scenariu bazat pe piesa omonimă a dramaturgului român de origine evreiască Ronetti Roman, filmul are ca temă toleranța etnică și religioasă de la începutul secolului XX.

La 30 de ani de la Revoluția din 1989, Institutul Cultural Român propune în cadrul Festivalului EUROPALIA o selecție de filme care evidențiază momente importante ale tranziției socialeși culturale din România ultimelor opt decenii: de la filme de propagandă la filme subversive, de la național-socialismul idilic la realismul Noului Cinema Românesc.

„Cum poți să exprimi și să arăți cinematografia românească, dar și istoria țării care îi stă în spate? Luând în considerare ultimele retrospective de film românesc, dar ținând cont și de răspândirea Noului Cinema Românesc în Bruxelles, capitala Europei, am încercat să alcătuiesc un program făcut din filme mai puțin cunoscute ale «noului val», descoperiri cinematografice, dar și filme «clasice» de la Arhiva Națională de Filme. Luate împreună, ele reflectă România în anumite perioade”, explică Andrei Tănăsescu, curatorul evenimentelor cinematografice din cadrul Festivalului EUROPALIA ROMÂNIA. El adaugă că aîncercat să lege programul de viziunea EUROPALIA, adică de a reflectași de a expune România prin artăși cultură: "Am numit acest program «Videogramele unei națiuni» inspirat de la filmul de referință al lui Andrei Ujică și Harun Farocki și din citatul oferit de Andrei Ujică - «După inventarea aparatului de filmat, arhivele de moving images au devenit locurile principale în care noi ne depozităm istoria»”.

Din cele peste 50 de lungmetraje de ficțiune incluseîn programul românesc, jumătate provin de la Arhiva Națională de Filme. Lor li se adaugă și o serie de documentare, printre care Videogramele unei revoluții (1992), semnat de Andrei Ujică și Harun Farocki, Timebox (2018), în regia Norei Agapi, și Asta e (2001), semnat de Thomas Ciulei, dar și scurtmetraje documentare din arhiva Sahia Film și scurtmetraje de animație, fiind prezentate publicului peste 100 de producții ale cinematografiei românești.

Programul de cinema, care se va desfășura timp de două luni, în perioada decembrie 2019 - ianuarie 2020, în Belgia și Olanda, include atât filme canonice, precum Reconstituirea (1967), regia Lucian Pintilie, Nunta de piatră (1973), regia Dan Pița și Mircea Veroiu, Secvențe (1982), regia Alexandru Tatos, Asfalt tango (1996), regia Nae Caranfil, Aferim! (2015), regia Radu Jude, cât și pelicule mai puțin cunoscute, precum Erupția (1957), regia Liviu Ciulei, Zodia Fecioarei (1966), regia Manole Marcus, Filip cel Bun (1975), regia Dan Pița sau Stop-cadru la masă (1982), regia Ada Pistiner. Publicul va putea viziona și filme care ilustrează imersiunea elementelor ideologiceîn narațiune, precum Nu vreau să măînsor (1960), regia Manole Marcus sau Un surâs în plină vară (1963), regia Geo Saizescu.

Pe lângă proiecțiile care vor avea locîn trei orașe belgiene - Bruxelles, Gentși Strombeek - dintre care se remarcă o consistentă Retrospectivă la Cinematek, în capitala Belgiei, programul va fi extins,în luna ianuarie 2020, la prestigiosul Eye Filmmuseum din Amsterdam.

În data de 13 decembrie 2019, ora 18.00, la Cinematek, Bruxelles, va avea loc lansarea cărții Romanian Cinema Inside Out: Insights on film culture, industry and politics 1912 - 2019. EUROPALIA România este mândră să publice, pentru prima dată, o colecție de eseuri care să însoțească o retrospectivă a cinematografiei românești. Cartea cuprinde 16 articole în limba engleză care tratează subiecte de anvergură, scrise de critici și jurnaliști din România. Această antologia va fi prezentată de coordonatorul cărții, Irina Trocan, alături de cei care au participat la realizarea acesteia: Dominique Nasta, Gabriela Filippi, Iulia Popovici și Andrei State.

“Pornind de la primul film românesc, numit artă cinematografică, și ajungând la prezentul (și viitorul speculativ) al industriei naționale, Romanian Cinema Inside Inside Out își propune să genereze conversațiii pe subiecte noi sau arareori discutate despre filmele românești din secolul trecut”, declară Irina Trocan.

Expoziția pregătită de Raluca Velisar și Andrei Rus „Istoriaîn fragmente” va fi vernisată în data de 12 decembrie 2019, ora 21.00 și va funcționa ca o instalație video-art, în completarea programului de film „Negociating History: Cinematic Representations Past & Present”, care se va desfășura în sălile Cinéma Galeries din Bruxelles.

“Prin intermediul unor proiecții pe diverse suprafețe (pereți, ecrane mai mici de televizor sau panouri de dimensiuni medii) ne propunem să reconstituim trecutul recent al României, în fragmente și apelând la tipuri diferite de materiale - de la imagini oficiale de propagandă, la home-movies, la filme documentare de autor preexistente, la eseuri și filme realizate special pentru acest eveniment. Astfel, spectatorii vor avea posibilitatea de a accesa nu doar o serie de momente - cunoscute sau nu în evoluția politicăși socială ațăriiîn secolul al XX-lea - ci și viziuni foarte diferite, de multe ori asupra acelorași evenimente”, mărturisește Raluca Velisar.

Alături de proiecțiile din cele patru orașe, în cadrul EUROPALIA România, vor fi organizate trei sesiuni de masterclass la BOZAR, susținute de regizorii Andrei Ujică, Adina Pintilie și Radu Jude, un program educațional dedicat studenților și masteranzilor de la Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound (RITCS School of Arts) și INSAS din Bruxelles, un panel de discuții despre cinematografia românească la EYE Filmmuseum.

În luna decembrie, Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound (RITCS School of Arts) va găzdui următoarele evenimente:

- 9 decembrie - Istoria filmului de ficțiune, curatoriat de Oana Gherași prezentat de Gabriela Filippiși Radu Toderici;

- 10 decembrie - Workshop de animație, susținut de Matei Branea;

- 10 decembrie - Istoria filmului documentar, curatoriat și prezentat de Adina Bradeanu;

- 11 și 12 decembrie - Proiectie filmul MONȘTRI și scurtmetrajele lui Marius Olteanu și Luchian; Ciobanu (DOP), urmat a doua zi de un masterclass cu studenții de la regie și imagine de la RITCS.

Pe 13 decembrie 2019 începe programul de film la Cinematek, cu proiecția filmului DIRECTORUL NOSTRU, prezentat de Gabriela Filippi.

La Cinema Galleries din Bruxelles, pe 15 decembrie, vor avea loc proiecțiile filmelor AUTOPORTRETUL UNEI FETE CUMINȚI (în prezența Anei Lungu) și MONSTRI (în prezența lui Marius Olteanu).

În perioada 16 - 18 decembrie Andrei Ujică va fi prezent la Bruxelles,în cadrul festivalului EUROPALIA, cu o serie de proiecțiiși prezentări ale creațiilor sale.

Pe 18 decembrie, la Cinema Galleries, va fi proiectat filmul BUCUREȘTI, UNDE EȘTI?, în prezența lui Vlad Petri.