Un film turnat în România, în fruntea box-office-ului din SUA

Filmul de groază ''The Nun'' a urcat în fruntea box-office-ului nord-american în primul weekend de la lansare, potrivit cifrelor provizorii publicate duminică de firma de specialitate Exhibitor Relations, relatează AFP.



Cea mai recentă peliculă din universul ''Conjuring'', ''The Nun'' spune povestea unui preot, care alături de o tânără novice şi un sătean, anchetează prezenţa unui demon la o mănăstire din România anului 1952.



Filmul produs de Warner Bros şi avându-i în rolurile principale pe Demián Bichir, Taissa Farmiga şi Jonas Bloquet a încasat 53,5 milioane de dolari.



Pe cea de-a doua poziţie în box-office, cu încasări de 13,6 milioane de dolari, se află ''Crazy Rich Asians'', adaptare după cartea cu acelaşi nume de Kevin Kwan.



''Peppermint'', care ocupă cea de-a treia poziţie în box-office cu încasări de 13,2 milioane de dolari, spune povestea unei femei (Jennifer Garner) ai cărei soţ şi fiică sunt asasinaţi şi care începe o luptă pe cont propriu cu grupările mafiote, cu poliţiştii şi judecătorii corupţi.



Poziţia a patra este ocupată de ''The Meg'', cu Jason Statham în rolul principal, despre un rechin preistoric de 23 de metri lungime. Filmul a realizat încasări în valoare de 6 milioane de dolari în acest weekend şi de 131, 5 milioane de dolari de la lansare.



''Searching'', un thriller despre un tată care îşi caută fiica, se află pe poziţia a cincea, cu 4,5 milioane de dolari încasări în acest weekend, 14,3 milioane de dolari în trei săptămâni.



Topul 10 din box office-ul nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:



6. ''Mission: Impossible - Fallout'', cu neobositul Tom Cruise (3,8 milioane de dolari în acest weekend, 212 milioane de dolari în total de la lansare)





7. ''Christopher Robin'' (3 milioane de dolari în acest weekend, 91,7 milioane de dolari de la lansare)





8. ''Operation Finale'', un film istoric care merge pe urmele ofiţerului nazist Adolf Eichmann în Argentina (3 milioane de dolari în acest weekend, 14 milioane în total de la lansare)





9. ''Alpha'' (2,5 milioane de dolari în acest weekend, 32,4 în total de la lansare)





10. ''BlacKkKlansman'' (1,5 milioane de dolari în acest weekend, 43,4 milioane de dolari în cinci săptămâni)AGERPRES