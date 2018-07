Un scenariu considerat pierdut, scris de celebrul regizor Stanley Kubrick a fost găsit

Un scenariu semnat de regizorul Stanley Kubrick, considerat ''pierdut'', a fost descoperit recent şi ar putea fi transformat în film, informează The Guardian.



Intitulat "Burning Secret", scenariul este o adaptare a romanului cu acelaşi nume lansat în 1913 de scriitorul vienez Stefan Zweig. În adaptarea lui Kubrick a poveştii despre adulter şi pasiune, a cărei acţiune se petrece într-o staţiune balneară, un bărbat cu o atitudine suavă şi un comportament de prădător se împrieteneşte cu un băiat de 10 ani de care se foloseşte pentru a o seduce pe mama măritată a acestuia.



Scenariul a fost redactat în 1956 împreună cu romancierul Calder Willingham cu care Kubrick a colaborat anul următor la ''Paths of Glory''.



Documentul a fost găsit de Nathan Abrams, profesor de film la Universitatea Bangor şi cunoscut expert în opera lui Kubrick. ''Nu mi-a venit să cred. Este atât de interesant. Era considerat pierdut'', a spus el.



''Fanii lui Kubrick ştiu că el a vrut să-l facă (film), însă nimeni nu a crezut că este complet. Acum avem o copie care dovedeşte că el a realizat un scenariu complet'', a adăugat Abrams.



Kubrick a realizat doar treisprezece filme de lung metraj, însă este considerat un maestru în arta producţiilor cinematografice şi un artist vizual desăvârşit cu o abordare meticuloasă a detaliilor. Filmul său science-fiction epic, ''2001: A Space Odyssey'' a împins limitele efectelor speciale şi ocupă locul şase în topul recent ''Sight and Sound'', realizat de critici, cu cele mai importante filme din toate timpurile.



Kubrick, un american care a trăit aproape toată viaţa în Marea Britanie, a decedat în 1999, la câteva luni după ce a încheiat lucrul la ''Eyes Wide Shut'', thrillerul psihosexual controversat, cu Tom Cruise şi Nicole Kidman în rolurile principale.



Documentul ''Burning Secret'' are ştampila departamentului de scenarii de la MGM şi este datat 24 octombrie 1956, perioadă în care Kubrick era relativ necunoscut deoarece nu se remarcase încă decât prin filmul ''The Killing''.



MGM ar fi anulat proiectul comandat după ce ar fi aflat că regizorul lucra şi la ''Paths of Glory'' şi prin urmare l-ar fi acuzat de încălcarea contractului, precizează sursa citată. Potrivit unei alte surse, MGM i-ar fi spus partenerului de producţie al lui Kubrick, James B Harris, că scenariul nu avea potenţial pentru realizarea unui film.



James B Harris a descris ''Burning Secret'' drept ''varianta inversă a 'Lolita''', adaptarea semnată de Kubrick după romanul lui Vladimir Nabokov. ''În 'Burning Secret', personajul principal se împrieteneşte cu fiul pentru a ajunge la mamă. În 'Lolita' el se însoară cu mama pentru a ajunge la fată. Cred că având în vedere codul de producţie din 1956 ar fi fost dificil de mers mai departe cu aşa ceva. Însă, el a reuşit cu 'Lolita' în 1962', a precizat producătorul.



Potrivit lui Abrams, scenariul are peste o sută de pagini dactilografiate. ''Este un scenariu complet, aşa că poate fi realizat de producătorii de film din ziua de azi'', a spus el.



O versiune a romanului lui Zweig, bazat pe un scenariu diferit, a fost realizată în 1988 de fostul asistent al lui Kubrick, Andrew Birkin, aminteşte The Guardian.



Scenariul ''Burning Secret'' aparţine fiului unuia dintre foştii colaboratori ai lui Kubrick. Abrams l-a descoperit în timp ce se documenta pentru următoarea sa carte, "Eyes Wide Shut: Stanley Kubrick and the Making of His Final Film'', care va fi publicată anul următor, la aproximativ un an după ce a lansat ''Stanley Kubrick: New York Jewish Intellectual'', în luna martie a acestui an.AGERPRES