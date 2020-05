Un weekend cu hituri de public pe TIFF Unlimited

Doi vecini care se detestă reciproc ajung să călătorească împreună în scaun cu rotile și să învețe să se suporte în Aaltra, un film în care actorii sunt și regizori sau invers. Iar Keta, cu părul ei roz, îți face rost de un trip cinematografic unic în El Viaje de Keta. Motive bune să te binedispui găsești și în scurtmetrajele românești, într-un weekend amuzant, imprevizibil & incorect politic pe TIFF Unlimited, cu Hituri de public la TIFF.



Filmele pot fi vizionate gratuit pe 23-24 mai, la orele anunțate, de pe teritoriul României, după care pot fi accesate oricând pe unlimited.tiff.ro, pe bază de abonament.



Pentru abonați, tot din weekend, un new entry cu Tim Roth pe afiș: 600 Miles, premiat la Berlin și inclus în competiția TIFF.



Abonamentul TIFF Unlimited oferă acces la un catalog cu peste 130 de titluri - filme premiate în festivaluri, hit-uri de box office, documentare românești, spectacole de teatru și dans contemporan. Perioada de free trial a fost extinsă la 14 zile.

Sâmbătă, 23 mai

ora 17.00 – Scurtmetraje românești

Bricostory , r. Andreea Păduraru

, r. Andreea Păduraru Prima noapte , r. Andrei Tănase

, r. Andrei Tănase Fotografii de familie , r. Andrei Cohn

, r. Andrei Cohn Trenul foamei, r. Viorel Timaru

ora 21.00 – Aaltra

Regia: Benoît Delépine, Gustave Kervern

Doi vecini. Nu se simt bine nici la muncă, nici acasă. Locuiesc față în față, undeva prin nordul Franței. Coabitare foarte dificilă. Se deranjează și se detestă. Până când o dispută violentă îi aduce pe amândoi în scaun cu rotile și, ulterior, într-o călătorie improbabilă, în care sunt nevoiți să se descopere. Un road movie savuros, în care regizorii Benoît Delépine și Gustave Kervern (Mammuth, Le Grand soir) sunt și protagoniști.

Premiul Publicului, TIFF 2004

Duminică, 24 mai

ora 21.00 – Trip cu Keta/ El Viaje de Keta

Regia: Julio Bekhór, Fernando Sma

Un hit de public la TIFF 2018, o comedie neagră despre un make-up artist pe care kilogramele în plus, dependenţa de marijuana şi părul roz o cam împiedică să-şi găsească de lucru. Ajunge să vândă droguri unui grup eclectic de clienţi - o actriţă de telenovele, un cuplu de swingeri, o casnică puritană şi o călugăriţă care numai puritană nu e...

„Ireverent, transgresiv, psihedelic” - Variety

Premiera mondială la TIFF 2018; în competiție pentru Premiul FIPRESCI

Nou pe TIFF Unlimited

600 Miles

Regia: Gabriel Ripstein

Un thriller intens în care Tim Roth joacă rolul unui agent american a cărui soartă se leagă iremediabil de tânărul contrabandist pe care-l urmărește, după ce acesta din urmă îl răpește și decide să-l ducă la șefii cartelului său din Mexic.

Premiul pentru Cel mai bun debut la Berlin 2015; Competiția TIFF 2015

*Disponibil pentru abonați, din 23 mai

The festival must go on. Anytime. Online.

TIFF Unlimited este primul serviciu de streaming (SVoD) lansat de un festival de film din România și singurul produs de acest gen din Europa Centrală și de Est.

TIFF Unlimited este disponibil online și în aplicațiile iOS și Android (mobile, Android TV și Apple TV), cu un catalog de peste 130 de titluri, actualizat constant. Platforma poate fi accesată pe bază de abonament lunar sau anual.