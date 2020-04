Un weekend cu inconfundabilul David Lynch, pe TIFF Unlimited

Prilej de evadare cinematografică în weekend, pe TIFF Unlimited, cu filmele inconfundabilului regizor american David Lynch. Două zile impregnate de personajele lui bântuitoare urmează pe platforma de streaming a Festivalul Internațional de Film Transilvania. Pe 4 și 5 aprilie, trei dintre filmele sale pot fi văzute gratuit pe teritoriul României, de la orele 17.00 și 21.00: Lost Highway, Eraserhead și Twin Peaks: Fire Walk with Me. Ulterior, filmele vor putea fi accesate doar de abonați.

„Când termini un film, oamenii vor să vorbești despre el. Ceea ce, cred eu, e aproape o crimă” – David Lynch, The Guardian

În curând, vor fi disponibile filme noi pentru abonați: El Incendio, de Juan Schnitman (Trofeul Transilvania 2015), La vida útil, de Federico Veiroj (Premiul Special al Juriului, TIFF 2011), Bad Hair, de Mariana Rondón (Supernova, TIFF 2014), Neighbouring Sounds, de Kleber Mendonça Filho, unul dintre cele mai premiate filme braziliene.

Pregătim, totodată, un weekend Xavier Dolan, experiențe cinematic-culinare, filme cult și multe alte surprize. Peste 100 de filme sunt disponibile pe unlimited.tiff.ro - Best of TIFF, Best of Cannes, filme italiene premiate, grupaje de comedii sau documentare.

Sâmbătă, 4 aprilie, 21.00

Lost Highway

Cu: Bill Pullman, Patricia Arquette, Balthazar Getty, Robert Blake

Un bărbat acuzat că și-ar fi ucis soția se transformă, inexplicabil, în altcineva. Filmul-cult al lui Lynch din 1997 este un neo-noir puternic stilizat, suprarealist, un puzzle întunecat într-un Los Angeles al sexului și violenței, cu o coloană sonoră bântuitoare, la care au contribuit Angelo Badalamenti, David Bowie, Marilyn Manson, Rammstein, Nine Inch Nails, The Smashing Pumpkins.

Duminică, 5 aprilie, 17.00

Eraserhead

Cu: Jack Nance, Charlotte Stewart

În mintea unui proaspăt tată, peisajul industrial și țipetele nou-născutului capătă proporții coșmarești. Debutul lui Lynch din 1977 e un film alb-negru ca un vis bizar, un experiment în care granița dintre halucinație și realitate se estompează și în care se găsesc semințele tuturor obsesiilor lynchiene.

Eraserhead e un film de văzut, de absorbit și de simțit – și este probabil cea mai pură distilare a operei lui Lynch până la această dată – British Film Institute

Duminică, 5 aprilie, 21.00

Twin Peaks: Fire Walk with Me

Cu: Sheryl Lee, Moira Kelly, David Bowie, Chris Isaak, Harry Dean Stanton

Serialul-fenomen din 1990 care a schimbat pentru totdeauna fața televiziunii, creat de cel mai improbabil personaj de la acea dată, David Lynch, a fost o glorioasă anomalie în istoria genului. Seducător, misterios și greu de descifrat, Twin Peaks a sucit mințile fanilor din lumea întreagă, generând un adevărat cult. La un an după ce serialul s-a încheiat, regizorul a lansat acest prequel celebru, care nu face decât să adâncească misterul.

Un catalog de filme gratuite este în pregătire pe platforma TIFF Unlimited, pentru românii aflați în afara granițelor țării. Primele titluri – documentare din portofoliul Fundației de Arte Vizuale (FAV) – pot fi văzute deja de oriunde din lume, fără abonament. Printre ele, un film-confesiune cu Regele Mihai, Via Regis, Exploratorul, despre celebrul speolog român Emil Racoviță, Memoria de piatră sau Omul cu o mie de chipuri.

