Un Weekend de Oscar la Cinema Elvire Popesco, în perioada 17-19 ianuarie

Programul Oscar Weekend, care va avea loc la Cinema Elvire Popesco weekend-ul acesta, 17-19 ianuarie, cuprinde proiecțiile unor filme aflate pe lista scurtă a celor nouă preselectate în cursa pentru Oscar, prezentând și o selecție de titluri propuse pentru această categorie și foarte apreciate de critica internațională.

Parasite / Parazit, în regia lui Bong Joon-ho, care se vede la Cinema Elvire Popesco, sâmbătă, de la 17:30, a obținut nominalizări la șase categorii importante: Cea mai bună regie, Cel mai bun film, Cel mai bun film internațional, Scenariu original, Scenografie și Montaj.

Câștigătorul prestigiosului Palme d’Or, la Cannes 2019, Parasite este o o comedie neagră cu accente de thriller ce descrie violența generată de inegalitățile sociale.

Povestea filmului. Întreaga familie Ki-taek este în șomaj. Totodată, membrii familiei sunt foarte interesați de viața extrem de bogatei familii Park. Într-o zi, fiul familie Ki-taek reușește să primească o recomandare pentru a preda cursuri individuale de engleză acasă la familia Park. Ajuns la vila lor, este întâmpinat de frumoasa stăpână a casei. Este doar începutul unui șir de întâmplări imposibil de controlat, o întâlnire între două familii și două lumi total opuse, în urma căreia nimeni nu va rămâne nepătat.

Parasite este o producție Coreea de Sud, 2019.

O veste la fel de bună este că Dolor y Gloria/Durere și glorie, în regia lui Pedro Almodóvar, a obținut nominalizări la Categoria pentru Cel mai bun film internațional și la Categoria pentru Cel mai bun actor într-un rol principal.

Antonio Banderas, aflat la a șaptea colaborare cu regizorul Pedro Almodóvar, a câștigat la Cannes, anul trecut, Premiul pentru Interpretare masculină.

Cu Antonio Banderas și Penélope Cruz în distribuție, Dolor y Gloria va rula vineri, 17 ianuarie, de la ora 17:30, la Cinema Elvire Popesco, în deschiderea weekend-ului de Oscar.

Povestea filmului. Salvador Mallo (Antonio Banderas), un regizor aflat în declin fizic, are parte de un șir de regăsiri. Unele în carne și oase, altele în rememorările sale. Copilăria din anii 60, când a emigrat cu părinții într-un sat din Valencia, în căutarea prosperității; primele dorințe; prima dragoste ca adult în Madridul anilor 80 și durerea rupturii de această dragoste, încă vie și intensă; scrisul ca unică terapie pentru a uita ce nu se poate uita; descoperirea timpurie a cinema-ului; și senzația insondabilă de vid pe care i-o dă incapacitatea de a mai face filme. Redescoperindu-și trecutul, Salvador simte nevoia urgentă de a-l povesti, și grație acestei presiuni interioare își găsește salvarea.

Dolor y Gloria este o producție Spania, 2019.

Cel de-al treilea lungmetraj finalist la Categoria Cel mai bun film internațional, pe care-l veți vedea la Oscar Weekend, este controversatul și provocatorul Les Misérables, în regia lui Ladj Ly.

La finalul lui 2019, distribuitorul francez Le Pacte anunța peste 1,6 milioane de spectatori la debutul lui Ladj Ly. Influențat de filme americane ca Menace to Society, New Jack City și Boyz n the Hood, și de regizorii Spike Lee și Martin Scorsese, francezul a început să filmeze de unul singur, încă de la 17 ani, filme scurte în Montfermeil, orașul unde Victor Hugo a plasat acțiunea romanului Les Misérables și unde este filmat și debutul de lungmetraj cu același nume.

Avanpremiera filmului Les Misérables are loc sâmbătă, 18 ianuarie, la 20:30.

Povestea filmului. Stephane, proaspăt mutat din Cherbourg, se alătură brigăzii anti-criminalitate din Montfermeil, într-un cartier problematic din suburbiile Parisului. Fâcând echipă cu Chris și Gwada, ale căror metode sunt uneori „deosebite”, el descoperă rapid tensiunile dintre diferitele bande care domină cartierul.

Când o operațiune de arestare scapă de sub control, o dronă filmează toate mișcările pe care le fac polițiștii.

Primul film al regizorului, scenaristului și actorului Ladj Ly are la bază scurtmetrajul cu același titlu nominalizat la premiile César în 2018, la rândul lui inspirat din povești reale din periferiile capitalei franceze.

Les Misérables este o producție Franța, 2019.

Atlantics, Beanpole și Those Who Remained se regăsesc pe lista scurtă a celor 10 filme din care au fost anunțate luni cele 5 nominalizări.



Atlantics este lungmetrajul de debut al regizoarei franco-senegaleze Mati Diop, cu care a câștigat la Cannes Marele Premiu (Grand Prix), fiind cu atât mai important cu cât este primul film regizat de o femeie de culoare care a intrat în competiția de la Cannes. Povestea de dragoste se vede vineri, 17 ianuarie, de la 20:30 la Cinema Elvire Popesco.

Those Who Remained, în regia lui Barnabás Tóth, a fost nominalizat la Busan IFF, anul trecut, și descoperă procesul de vindecare al supraviețuitorilor Holocaustului prin ochii unei adolescente, după cel de-Al Doilea Război Mondial. Filmul poate fi vizionat duminică, de la 17:30.



Beanpole, regizat de Kantemir Balagov, continuă ciclul poveștilor incitante și halucinante despre supraviețuire după finalul celui de-Al Doilea Război Mondial și va fi proiectat duminică, de la 20:00.